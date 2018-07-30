Сергей Лазарев: «Мой сын живет обычной жизнью обычного ребенка»

Пару лет назад Сергей Лазарев огорошил всех признанием, что у него, оказывается, есть сын Никита. С тех пор многочисленные поклонники певца следят не только за новостями из его творческой жизни, но и за тем, как растет его наследник.

— Сергей, лето в самом разгаре. Каким оно стало для вас?

— Лето для меня всегда горячая пора: концерты, гастроли по стране. Ну и выкроил время для студии, начал записывать новый альбом. Сейчас принято выпускать так называемый EP, который включает в себя 5–6 песен.

— Интересно, а у вас есть дача, как у всех простых смертных?

— Есть дача, естественно, и огород. Конечно, я там не особо копаюсь. На даче мы часто собираемся всей семьей, жарим шашлыки.

— А вы сами умеете жарить шашлыки?

— С недавних пор. Как-то в один момент очень захотелось шашлычка, поехал в магазин, купил мясо и пожарил. С первого раза у меня получилось отменно, ну и теперь стараюсь периодически готовить. Но все равно специалист по шашлыкам — мой дядя, я с ним не конкурирую. А вот в его отсутствие жарю для себя, потому что если уж вдруг травить, то самого себя, а не семью. (Смеется.) Шучу.

— Коллеги по шоу-бизнесу приезжают к вам на шашлыки? Вы дружите с кем-то или все артисты конкуренты друг другу?

— Дело в том, что большая конкуренция чувствуется, когда ты только начинаешь. А когда ты в шоу-бизнесе большое количество времени и многим доказал, что ты самодостаточный артист со своей аудиторией, то в основном все вокруг становятся друзьями. Я дружу со всеми. Мы, конечно, друг к другу не ездим в гости, потому что очень сложно, чтобы совпали графики. Хотя вот Полина Гагарина зовет меня на шашлыки очень давно, а я все не могу приехать, но мы договорились, что я обязательно доеду.

— А как насчет того, чтобы познакомить своего ребенка с детьми коллег? Наверняка они бы нашли общий язык…

— Думаю, что уже в будущем году начну своего сына выводить в свет, знакомить с особенностями профессии папы. Ну а пока пусть живет обычной жизнью обычного ребенка. Он развит, прекрасно считает и читает, по-английски разговаривает. Я его особо не знакомил с миром шоу-бизнеса. Он общается с детишками в секциях, на детских площадках, никто в него, слава богу, не тычет пальцем, что он сын известного артиста. Это мое желание, чтобы сын рос обычной жизнью, а не жизнью звездного ребенка. Я не хочу его развратить чрезмерным вниманием к его персоне. Потому что, мне кажется, ребенок начинает этим пользоваться, капризничать. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, абсолютно беспроблемный ребенок. С ним очень комфортно везде ездить, я иногда его беру на гастроли.

— Но по телевизору хотя бы он вас видел?

— Видел, конечно. Он знает, что папа артист, знает мои песни. Но все равно пока не понимает, какой это охват, хотя мое последнее шоу полностью посвящено ему и названо в его честь.

— Почему вы назвали сына Никитой?

— Вообще я всегда думал, что если у меня будет сын, я назову его либо Даниилом, либо Никитой. Почему, невозможно объяснить. Когда ребенок рождается, есть четкое понимание внутри, что именно так нужно назвать его. Это, наверное, свыше.

— Признайтесь, уже видите в сыне какие-то таланты или еще рано говорить об этом?

— Честно говоря, наверное, еще нужно подождать. Одно время он увлекся футболом, сейчас вдруг я понял, что к футболу он уже не так расположен, как к творчеству. Теперь он рисует. А еще ему одно время нравилось плавание. И я не могу понять, то ли он творческий, то ли спортивный. Я не думаю, что он станет певцом, но что-то, связанное со сценой, возможно, все-таки будет. Потому что он очень артистичный, позитивный, улыбающийся, говорливый. Может, будет актером. Но я не буду никуда его толкать, пихать и пробивать. Я лишь могу подсказать: хочу воспитать в нем человека, который всего добился сам, а не благодаря его папе. Это жестко, но мне хочется, чтобы над ним не висела моя тень.

— То есть Сергей Лазарев — строгий папа?..

— Я не строгий папа. Я справедливый, стараюсь поощрить за хорошее, но мне и не так часто приходится ругать за плохое, я могу с ним договариваться. Для него папа — абсолютный авторитет.

— Кто остается с ребенком, когда вы уезжаете на гастроли?

— У меня большая семья, ребенок всегда находится в любви, под присмотром. Никита — центр внимания всей семьи: бабушек, прабабушек, тетей, дядей и остальных. Если нет возможности взять ребенка с собой на гастроли, существует видеосвязь. Мы постоянно общаемся, рассказываем друг другу то, что произошло за день. Он, кстати, уже освоил компьютер еще год назад и знает, куда и что нажать, чтобы посмотреть то или иное видео, как позвонить папе, у него есть собственный детский телефон, с которым он прекрасно ладит.

— А вы мечтали о большой семье, большом количестве детей? Сейчас нет в планах пополнения?

— Я считаю, что мы можем сколько угодно мечтать, но как свыше дано, так и будет.

— Работа артиста зачастую связана со стрессовыми ситуациями. Как справляетесь?

— Я стараюсь внутри себя выдохнуть, сказать себе: не реагируй. Потому что если реагировать на каждое событие, то психика расшатается. В связи с тем, что в нашу жизнь плотно вошли соцсети, появляется очень много советчиков, диванных критиков. Все норовят что-то сказать, уколоть. Но меня обижает только одно: неуважение к моей профессии, к моему труду. Меня можно любить или не любить — невозможно нравиться всем, — но не надо обнулять мои успехи и многолетнюю работу. Критику можно воспринимать только от равного в профессии, от понимающего человека. Я как-то в соцсетях сказал, что, на мой взгляд, советовать что-то людям — это невоспитанность, если у тебя не спросили совета. Когда у тебя 3 миллиона подписчиков и каждый пытается дать совет, мозг разрывается.

— Не так давно закончился проект «Ты — супер!», где вы были членом жюри. Вы как-то поддерживаете связь с участниками?

— Действительно, очень много детишек меня вдохновили, удивили. Самой запоминающейся, наверное, стала Диана Анкундинова, которая победила. Это хороший проект, я очень надеюсь, будет еще один сезон. Может, меня позовут — и я с большим удовольствием соглашусь. Я уже, кстати, взял под свою опеку ребят из другого проекта. Группа называется «Двое». Я для них помощник, советчик, спонсор в какой-то степени.

— А зачем вам вообще нужно помогать молодым артистам?

— Мне хочется поддержать талантливых ребят. Когда-то от кого-то и я получал советы и помощь. К тому же мне хочется знать и понимать, чем живет молодежь, и я таким образом в какой-то степени омолаживаюсь.

— Выглядите вы действительно молодо. В чем секрет — спорт, диета?

— Спортзал почти каждый день. Питание я заказываю в Интернете с доставкой на дом. Сейчас много фирм, которые предоставляют уже готовую, просчитанную по количеству калорий еду. Мне удобно, потому что самая большая проблема — это перекусы, то есть когда ты ешь батончики, булки и прочее. Но когда у тебя есть эти лоточки — проблема перекусов снимается.