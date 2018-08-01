Пособия и выплаты семьям с детьми в Татарстане. Полный перечень

Кому полагается «путинское» пособие при рождении ребёнка? Кто может получить республиканский маткапитал? «АиФ-Казань» собрал информацию обо всех мерах соцподдержки мам и семей с детьми в Татарстане.

Выплата на первенца, или «путинское» пособие

Мера поддержки. Ежемесячные выплаты на первого ребёнка, рождённого не раньше 2018 года. Его можно получать, пока ребёнку не исполнится 1,5 года.

Каким законом предусмотрена? Законом РФ №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28 декабря 2017 года. В рамках национального проекта «Десятилетия детства», объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным

Сумма поддержки. 8490 рублей в Татарстане в 2018 году (выплата равна величине прожиточного минимума ребёнка в Татарстане за II квартал 2017 года).

Зависит ли от дохода? Да.

Условия:

быть мамой, родившей или усыновившей ребёнка после 1 января 2018 года;матери и ребёнку иметь российское гражданство, постоянно проживать в России;иметь среднедушевой доход семьи не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособного населения — 13713 руб. (1,5 х 9142 руб. — ПМ для трудоспособных в РТ во втором квартале 2017 г.). Для семьи из трёх человек — мама, папа, ребёнок — совокупный доход не должен превышать 41139 руб. в месяц.

Как получить? Представить в органы социальной защиты по месту жительства:

— свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка;

— справки о доходах членов семьи за 12 месяцев до месяца подачи заявления;

— реквизиты банковского счёта;

— паспорт матери.

Срок обращения:

— 6 месяцев со дня рождения ребёнка (выплату начислят со дня рождения);

— через полгода после рождения и позднее (выплату начислят со дня обращения).

Сколько мам уже получили выплаты? На 29 июля выплаты назначили 2 893 жительницам РТ.

По прогнозам министерства труда , занятости и социальной защиты республики такую поддержку могут получить порядка 4,6 тысячи татарстанских семей.

Важно! Выплату назначают на 1 год. Для продления нужно повторно обратиться в соцзащиту с документами.

Выплаты для мам на селе, или региональный маткапитал

Мера поддержки. Единовременная выплата для молодых матерей, проживающих в сельской местности не меньше трёх лет и родивших ребёнка не раньше 2018 года.

Каким законом предусмотрена? Постановлением кабинета министров Татарстана №67 «О единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, при рождении ребёнка» от 9 февраля 2018 года.

Сумма поддержки:

— 50 тыс. рублей на первенца;

— 100 тысяч рублей — на третьего ребёнка.

Зависит ли от дохода? Нет.

Условия:

родить первого ребёнка до 25 лет или родить третьего ребёнка до 29 лет;родить после 1 января 2018 года;иметь российское гражданство;постоянно проживать в сельской местности в Татарстане (включая посёлки городского типа) не меньше трёх лет (на дату обращения).

Как получить? Представить в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) (РЦМП) по месту жительства:

— заявление от матери ребёнка (в случае её смерти или лишения родительских прав — заявление от отца или опекуна);

— паспорт заявителя;

— реквизиты счёта для перечисления средств, открытого в банке;

— копия свидетельства о рождении ребёнка или детей, если роды проходили за пределами Татарстана;

— копия свидетельства о смерти матери или отца, если свидетельство о смерти выдали за пределами Татарстана;

— копия доверенности, если заявление пишет уполномоченное лицо.

Срок обращения. 6 месяцев со дня рождения ребёнка. Тем, кто обратится позднее, выплата не полагается.

Сколько мам уже получили выплаты? На 20 июля за выплатой на первого ребёнка обратились 907 сельчанок, за выплатой на третьего — 182 женщины.

По прогнозам министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана в этом году выплату могут получить более 2,5 тысячи женщин: около 2 тысяч из них — на первенцев, более 400 женщин — на третьего ребёнка.

Важно! Выплату не назначают гражданам, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, а также лишённым родительских прав либо ограниченным в них.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года

Мера поддержки. Ежемесячное пособие могут получать не только мамы, но и люди, фактически ухаживающие за малышом.

Каким законом предусмотрена? Законом РФ №81 «О гос­пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995.

Сумма пособия в 2018 году:

— по уходу за первым ребёнком минимум — 3142,33 руб. ;

— по уходу за вторым и следующими детьми минимум — 6284,65 руб. ;

— пособие людям, фактически ухаживающим за ребёнком, максимум — 12 569, 33 руб.

Кто может претендовать на пособие:

матери, отцы, другие родственники, опекуны (здесь и далее фактически ухаживающие за ребёнком), уволенные в период отпуска по уходу за ребёнком;мамы, уволенные беременными, в период отпуска по беременности и родам из-за ликвидации организаций или ИП, прекращения полномочий частных нотариусов, статуса адвоката и др., уволенные из организаций или воинских частей за пределами РФ, в том числе если истёк трудовой договор с такой воинской частью, матери, уволенные в отпуске по уходу за ребёнком или по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких частей в РФ;мамы, отцы, опекуны, не подлежащие обязательному соц­страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе студенты очной формы);другие родственники, не подлежащие обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать или отец умерли, лишены прав, признаны недееспособными, по состоянию здоровья не могут воспитывать и содержать ребёнка, отбывают наказание в местах лишения свободы, уклоняются от воспитания детей или отказались взять своего ребёнка из воспитательных учреждений, медорганизаций, учреждений соцзащиты, и в ряде других случаев.

Как получить? Обратиться в отделение РЦМП.

Компенсация платы за детсад

Мера поддержки. Родителям, независимо от доходов, компенсируют:

— на первого ребёнка — 20% от среднего размера родительской платы;

— на второго ребёнка — 50% от среднего размера;

— на третьего и следующих детей — 70% от среднего размера.

Каким законом предусмотрена? Законом РФ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, постановлением кабмина РТ №9 «О компенсации части родплаты за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» от 18.01.2007.

Сумма компенсации:

Большинство детей в Татарстане ходят с 3 лет в общеразвивающие детсады. В саду ребёнок обычно находится по 10,5 часа в день. В таком случае средний размер платы в 2018 году равен 1572 руб. — для семей, где один или двое детей, 785 руб. — для семей, где три ребёнка и больше. А реальный тариф в Казани 3117 руб.

В 2018 году родителям, заплатившим за детсад 3117 руб. (ребёнку 3-7 лет, он находится в общеразвивающем детсаду по 10,5 часа в день), компенсируют:

— 314,4 руб. на первого ребёнка;

— 786 руб. на второго ребёнка;

— 549,5 руб. на третьего ребёнка и следующих детей.

Дополнительная компенсация. Полагается родителям со среднедушевым доходом не выше 20 тыс. руб. в месяц. Суммы компенсации в 2018 году смотрите здесь.

Какие награды дают право на ветерана труда в Татарстане?