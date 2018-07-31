Детский омбудсмен Прикамья высказалась о зомби-параде: «Здесь нет нарушения закона»

Публикация от Светлана Денисова (@denisova_s_a) 27 Май 2018 в 11:45 PDT Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова дала свою оценку проведению парада зомби в Перми. Ранее с критикой мероприятия выступил представитель пермской епархии Юрий Кищук. Он разослал в пермские СМИ сообщение со своей оценкой парада.

В письме мероприятие оценивалось следующим образом: «Мы привыкли к тому, что в нашей культуре все детские игры, детские мероприятия, которые организуют взрослые или которые при вот таком взрослом участии или взрослой организации происходят, они должны быть направлены на процессы развития ребёнка. Т.е. соответственно формировать у него такие ценности, которые в этом обществе приветствуются. Т.е. формировать такие ориентиры и установки, с которыми потом этот ребёнок будет существовать и строить это общество, когда он вырастет. И очень важно, чтобы все эти процедуры и мероприятия были ориентированы на социально значимые положительные ценности и ориентиры. И когда появляются в культуре такие вещи как зомби-парад, например, и эти хэллоуины, то возникает вопрос. Какого рода ценности эти мероприятия у подрастающего поколения формируют? Вообще, думаю подобные мероприятия приносят вред психическому и нравственному здоровью детей, нарушая федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“.

Также Юрий Кищук сообщил, что обратился с просьбой дать правовую оценку мероприятию в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Сегодня, 31 июля, Светлана Денисова прокомментировала ситуацию.

— В связи с тем, что в СМИ широко развернулась дискуссия по поводу парада зомби, есть необходимость пояснить ситуацию с правовой точки зрения, — сообщила Светлана Денисова. — Федеральный закон „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ вообще не регламентирует проведение каких-либо мероприятий. В анонсе этого мероприятия не усматривается признаков нарушения закона. Поэтому участие или неучастие детей в подобных парадах — это ответственность сугубо родителей.

При этом омбудсмен напомнила, что согласно действующему постановлению, в крае есть комендантский час, ограничивающий время пребывания в общественных местах детей без родителей или других взрослых законных представителей зимой до 22:00, летом — до 23:00.

— Мне лично как человеку образ зомби — воскресшего мертвеца — не симпатичен. Но это вопрос вкуса и воспитания, — добавляет Светлана Денисова. — Я бы с большим удовольствием посмотрела на парад добрых героев мультиков, кино и комиксов.

Парад зомби должен был пройти в пермском парке Горького 5 августа. Но сегодня, 31 июля, еще до ответа от омбудсмена, организаторы сообщили об отмене мероприятия.

— Первый раз нам отказала городская площадка, теперь частная, — рассказал организатор Артем Феоктистов . — Но это не вина площадок, ведь когда люди (в частности, религиозные организации и просто активисты) слышат слово „зомби“, то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться? Ведь не могут они примерить образ того, что смотрели с детства. Фильмы и сериалы про зомби очень популярны, их смотрят люди всех возрастов. На фотографиях с прошлых парадов видно, что даже дети принимали участие. Но не стоит считать, что именно РПЦ запретили парад (много чести). Было сразу несколько жалоб, и мы с парком решили отменить мероприятие. Парку Горького спасибо, что позвали нас и извиняемся, если это кинуло тень на вашу репутацию. Сотрудничаем уже лет 10 и надеемся на продолжение.

Будет ли в следующем году зомби-парад, организатор ответить затруднился.