Пермская епархия против «парада зомби»: «Дети могут получить плохую энергетику»

Парад зомби пройдет 5 августа

В преддверии парада зомби в Перми представители Пермской епархии обратились к уполномоченному по правам ребенка. Представители РПЦ называют флешмоб «риском для детей». Пермские мусульмане также осудили парад зомби, который пройдет в парке Горького 5 августа.

— Такое вот мероприятие планируется у нас в центре Перми, — сообщил 59.ru руководитель информационно-издательского отдела Пермской епархии Юрий Кищук. — Мы привыкли к тому, что в нашей культуре все детские игры должны быть направлены на процессы развития ребёнка и формировать у него такие ценности, которые в этом обществе приветствуются. И когда появляются в культуре такие вещи, как зомби-парад и эти хэллоуины, то возникает вопрос: какого рода ценности эти мероприятия у подрастающего поколения формируют?

По словам собеседника, для того, чтобы девочка стала хорошей мамой, она всё своё детство играет с куклами, реализуя форматы материнской заботы. Так же и здесь. Человек принимает на себя эту роль и отыгрывает на себе какие-то образцы поведения.

— Есть большой риск, что дети получают некоторую энергетику от этих событий. Куда эту энергетику деть? Она должна теперь во что-то превратиться, — рассуждает предстваитель епархии. — И поэтому есть большой риск, что на фоне этих событий будут специально создаваться места, где дети будут это пробовать. Но это может быть уже не игра. Это может быть реальная жизнь. Вообще, думаю подобные мероприятия приносят вред психическому и нравственному здоровью детей, нарушая федеральный «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В свою очередь председатель регионального духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев считает, что общественная организация может проводить любые события, если они не ущемляют права других.

— Для зомби-парада выбрали самое посещаемое место, парк Горького, где отдыхает множество детей, — рассказал собеседник. — Если взрослый, увидев парад мертвецов, усмехнется, то для ранимой психики ребенка это несет большой риск. Пусть устраивают свои зомби-парады в виде закрытых вечеринок или кооперативов. Как написано в «Горе от ума»: «Для своих задумок подальше закоулок». Мы заботимся о наших детях.