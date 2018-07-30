В СЗАО выясняют обстоятельства смерти ребенка, подавившегося игрушкой

Годовалый мальчик проглотил стеклянный шарик и задохнулся в квартире на Пятницком шоссе в районе Митино в СЗАО.

Как передает агентство городских новостей «Москва», несчастный случай произошел вечером в воскресенье, 29 июля, на северо-западе столицы: годовалый ребенок, находившийся в доме со своей матерью и ее сестрой, играл со стеклянной игрушкой, когда вдруг начал задыхаться.

По словам 30-летней матери мальчика, она попыталась достать шарик из горла сына, но не успела. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть ребенка от удушья.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.