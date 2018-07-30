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Популярные девочки из школы толкнули ее в лужу грязи и смеялись.
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Популярные девочки из школы толкнули ее в лужу грязи и смеялись. 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мои подростковые годы были самыми худшими моментами моей жизни. Я не была популярной, и все остальные дети знали это. Популярные девочки, часто смеялись надо мной и издевались, потому что они знали, что никто не заступится за меня.
Так однажды, когда я была в 8-м классе, я шла домой, и одна из самых популярных девушек в школе подошла ко мне, и толкнула меня в лужу, сказав, чтобы я занялась сексом со своим «бойфрендом».
А потом она добавила: «Хотя подождите, ребята! Она же абсолютно одна!» И они все начали смеяться надо мной. Как вдруг ко мне подошел самый популярный парень в школе, помог мне выбраться из лужи, и сказал: «Подожди! А мы что расстались? Я очень надеюсь, что нет». А потом он поцеловал меня, и я понятия не имела, что он делал, но это было чудесно.
Сегодня мы поженились!
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Женский форум
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