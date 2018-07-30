Учителей Перми призывают отказаться от традиционных букетов на 1 сентября

Пермяков призывают поучаствовать в благотворительной акции.

Если 1 сентября каждый учитель получит по одному букету от всего класса, остальные средства участников акции «Цветы жизни» можно направить на поддержку тяжелобольных ребят и детей, оставшихся без попечения родителей.

Благотворительная акция в Перми проходит уже не в первый раз, но своё название «Цветы жизни» она получила только в этом году. Инициаторы — родители пермских школьников — призывают отправить средства, которые растрачиваются на праздничные букеты, в помощи детям.

«Столько цветов, которые дарят учителям на 1 сентября, после праздника просто засыхают… грустно. А ведь лучше помочь детям, ведь дети — цветы жизни, и многим нужна наша помощь. В фонде «Дедморозим» поддержали меня, надеюсь, эта акция найдёт отклик в сердцах пермяков и станет традиционной для всего края», — рассказывает инициатор акции, мамы школьницы Наталья Воронцова

В прошлом году в Пермском крае, по собственной инициативе, эту идею поддержали лицей №10, школы №12, №22, №44, №84 и гимназия №7. Пермские родители вместе со школьниками и учителями перевели в «Дедморозим» почти 130 тысяч рублей. Эта сумма помогла сразу нескольким ребятам с тяжёлыми заболеваниями.