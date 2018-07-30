Ее мать ушла, когда ей было десять. Но то, что девочка сделала в тот день — очень мило!

Мои родители никогда не ладили, даже в детстве я знала, что мои родители не любили друг друга.

Однажды, когда мне было 10 лет, моя мама, наконец, собралась и уехала, пока папа был на работе. Кроме того, что она полностью выпотрошила дом, всю мебель, одежду, посуду, столовое серебро, электронику это все она упаковала в грузовик и укатила, оставив меня одну дома. Я помню, как плакала, кричала и цеплялась за ее ногу, чтобы она не уходила, или, по крайней мере, взяла меня с собой. Но она была непоколебима.

Позже я позвонила отцу и рассказала ему, что случилось. Он не мог уйти с работы пораньше, но он сказал, что вернется домой как можно скорее и чтобы я закрыла все двери и окна и оставалась внутри.

Я не знаю, почему, но я вспомнила, какие бутерброды мой папа все время делал для меня, и решила сделать такой для него. Я думаю, мне просто нужно было что-то делать. Так что я сделала ему бутерброд, положила его на бумажную тарелку, села на крыльцо и ждал его.

Я сидела там и смотрела вдаль около четырех часов. Когда мой отец вернулся домой, он был потрясен, увидев, что произошло в доме. Я просто принесла тарелку ему и сказала: «Я сделала это для тебя». Он взял ее, сел рядом со мной, и молча ел этот бутерброд. Я могу с уверенностью сказать, что он старался изо всех сил не плакать передо мной, поэтому я сделала вид, что не замечаю его слез.

Пять лет спустя, мой отец до сих пор вспоминает тот день. Он рассказывает о том, как мой маленький жест, стал лучиком надежды в один из худших дней его жизни.

Он говорит, что я спасла ему жизнь.