В Республике Алтай нерадивая мать решила оставить без алиментов своих детей

Уроженка Горно-Алтайска накопила по алиментам собственным детям приличную сумму. По словам сотрудников правоохранительных служб, обвиняемая, несмотря на свои обязательства, на протяжении длительного времени продолжала уклоняться от уплаты по счетам. В результате сумма долга составила почти миллион рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В результате суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, так как это деяние совершено неоднократно). Непутевую мать приговорили к исправительным работам сроком на полгода. К тому же на протяжении всего это времени женщине придется отдавать 7% заработной платы в доход государства.

Фото: pixabay.com.