Ещё
В Республике Алтай нерадивая мать решила оставить без алиментов своих детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Республике Алтай нерадивая мать решила оставить без алиментов своих детей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уроженка Горно-Алтайска накопила по алиментам собственным детям приличную сумму. По словам сотрудников правоохранительных служб, обвиняемая, несмотря на свои обязательства, на протяжении длительного времени продолжала уклоняться от уплаты по счетам. В результате сумма долга составила почти миллион рублей, сообщили в областной прокуратуре.
В результате суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, так как это деяние совершено неоднократно). Непутевую мать приговорили к исправительным работам сроком на полгода. К тому же на протяжении всего это времени женщине придется отдавать 7% заработной платы в доход государства.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Приангарье маленькая девочка выпала из открытого окна Следствие проводит проверку после падения ребенка из окна квартиры в Кирове Жительница Новосибирска родила в торговом центре «Заря»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери43
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна86
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение