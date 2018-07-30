Ещё
Эти отпрыски собрались, чтобы отпраздновать годовщину их родителей. Ответ отца — бесценно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эти отпрыски собрались, чтобы отпраздновать годовщину их родителей. Ответ отца — бесценно! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Семейная пара собиралась отпраздновать свою пятидесятую годовщину. Все их трое детей были очень успешные и состоятельные люди. Они договорились встретиться на воскресном обеде в честь своих родителей. Как обычно, все они опоздали и придумывали разнообразные отмазки.
«С годовщиной, мама и папа», — воскликнул старший сын. «Извините, я опоздал… у меня просто не было времени, чтобы купить вам подарок.»
«Не волнуйся», — сказал отец. «Главное, что мы все вместе».
Затем прибыл средний сын и объявил: «Я только что прилетел из Лос-Анджелеса и не успел вам ничего купить… простите.»
«Это ничего», — сказал отец, «мы и так рады, что вы все здесь сегодня.»
Позже приехала дочь: «Счастливой годовщины! Мне жаль, но я уехала из города и забыла ваш подарок».
Опять же отец сказал: «Меня действительно все это не волнует, по крайней мере, вся наша семья в сборе сегодня».
Позже, во время ужина, отец положил вилку, посмотрел вверх и сказал: «Слушайте, дети мои, мы с мамой должны вам кое-что сказать. Мы приехали в эту страну без гроша в кармане и в полном отчаянии. Несмотря на это, нам удалось выжить и даже выучить вас в колледжах. Но мы никогда не были женаты.»
Дети ахнули и сказали в унисон: «Вы хотите сказать, что мы бастарды?!»
«Да», — сказал отец. «И к тому же еще и дешевки!»
Карельские вести: последние новости
Она стала матерью-одиночкой в 17 лет, утверждая, что она никудышная мать. Но она плакала, когда ей позвонили из школы! Популярные девочки из школы толкнули ее в лужу грязи и смеялись. То, что последовало после этого – заставило их закрыть свои рты надолго! То, что сделал этот байкер, возвращает веру в человеческую доброту
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери43
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна86
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение