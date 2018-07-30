Эти отпрыски собрались, чтобы отпраздновать годовщину их родителей. Ответ отца — бесценно!

Семейная пара собиралась отпраздновать свою пятидесятую годовщину. Все их трое детей были очень успешные и состоятельные люди. Они договорились встретиться на воскресном обеде в честь своих родителей. Как обычно, все они опоздали и придумывали разнообразные отмазки.

«С годовщиной, мама и папа», — воскликнул старший сын. «Извините, я опоздал… у меня просто не было времени, чтобы купить вам подарок.»

«Не волнуйся», — сказал отец. «Главное, что мы все вместе».

Затем прибыл средний сын и объявил: «Я только что прилетел из Лос-Анджелеса и не успел вам ничего купить… простите.»

«Это ничего», — сказал отец, «мы и так рады, что вы все здесь сегодня.»

Позже приехала дочь: «Счастливой годовщины! Мне жаль, но я уехала из города и забыла ваш подарок».

Опять же отец сказал: «Меня действительно все это не волнует, по крайней мере, вся наша семья в сборе сегодня».

Позже, во время ужина, отец положил вилку, посмотрел вверх и сказал: «Слушайте, дети мои, мы с мамой должны вам кое-что сказать. Мы приехали в эту страну без гроша в кармане и в полном отчаянии. Несмотря на это, нам удалось выжить и даже выучить вас в колледжах. Но мы никогда не были женаты.»

Дети ахнули и сказали в унисон: «Вы хотите сказать, что мы бастарды?!»

«Да», — сказал отец. «И к тому же еще и дешевки!»