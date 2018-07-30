Компьютерные игры могут спровоцировать психическое заболевание у ребенка: как это

О том, что он уходит к героям Азерота, тринадцатилетний мальчик уведомил родителей в предсмертной записке, после чего покончил с собой. World of Warcraft — так называлась игра, вызвавшая у ребенка привыкание настолько, что он стал буквально одержим ею. А когда родители забрали компьютер и запретили играть, мальчик пошел на крайние меры. Врачи–психоневрологи уверяют, что данная игра способна свести с ума и взрослого, не говоря уже о детях. В Вологодской области 16-летний геймер зарубил топором собственную мать за то, что она отказалась от ремонта компьютера, а мальчику, по его словам, обязательно нужно было играть. — К нам обращаются родители, которые рассказывают о совершенно запущенных случаях, когда ребенок возле компьютера ест, спит и даже, извините, не сходя с места, справляет естественные нужды, — рассказывает главный врач Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» Дмитрий Шигашов. Игры настолько затягивают ребенка, что он даже не отдает отчета в своих действиях. Специалисты центра «Детская психиатрия» утверждают, что дети, все время отдающие компьютерным играм, поначалу перестают фантазировать на отвлеченные темы, им становится не под силу создать собственные визуальные образы. Как правило, такие дети практически начисто утрачивают ответственность, отдельные виды памяти у них начинают давать сбои. В то же время агрессию в компьютерной игре они, сами того не замечая, легко переносят в реальность. Преподаватеь университета Сан-Диего Д. Торр рассказывает, что за последние три десятка лет проведено свыше 1000 исследований, которые выявили прямую взаимосвязь между насилием во многих популярных компьютерных играх и ростом агрессивности геймеров в семье, школе, колледже. Эти же выводы подтвердили и специалисты Университета Сент-Лео из Флориды, которые также занимались данной проблемой. Кроме того, в ходе исследований было установлено, что ярые геймеры чаще других становятся заложниками депрессии, ни на чем в реальной жизни не обоснованного беспокойства. Первые признаки, когда родители должны начинать бить тревогу, это нарушение сна, немотивированные раздражение и тревожное состояние и как первый признак психического заболевания — социофобии. Однако не следует думать, что к психическому нарушению здоровья ведут только игры с войнами, битвами–сражениями, поиском и убийством чудовищ и тому подобном. Безобидный, на первый взгляд, тетрис, может тоже внести свою негативную лепту в психическое состояние ребенка. В ходе исследований о влиянии компьютерных игр на психику ребенка учеными были опрошены дети, особо зацикленные на тетрисе. Выяснилось, что после многочасовых игр в течение нескольких дней дети начинали «видеть» на улице падающие в виде блоков тетриса здания и сооружения. Многие пытались мысленно встроить эти блоки в тот или иной уголок парка, площади, переулка своего города. Часть детей складывали тетрис во сне, отчего утром чувствовали себя так, как будто провели бессонную ночь. Иногда компьютерные игры «толкают» детей на воспроизводство игровых приемов в реальной жизни. Напрыгавшись по рисованным зданиям, набегавшись по крышам виртуальных поездов, мальчишки (в основном они это практикуют) начинают пробовать себя в руферстве и зацепинге. Итогом становятся, в лучшем случае — переломанные конечности, в худшем — изувеченный позвоночник и пожизненная неподвижность, либо летальный исход. Психологи объясняют, что дети в таком возрасте неспособны осознать трагичный итог таких действий. Многие пребывают в уверенности, что у них, как у их компьютерных игровых кумиров, по несколько жизней. Чтобы ребенок не впадал в крайность, иногда родители заставляют его менять игры, чтобы не возникало привыкания к каким-то конкретным. Говорить, что таким образом он защищен от психических расстройств, нельзя. Существует такой термин как фотосенситивная эпилепсия. Это приступы гетерогенных (т.е. различных) эпилептических состояний, вызванных бесконечным мельканием света, в нашем случае — яркого компьютерного монитора. Сотрудники центра «Детской психиатрии» утверждают, что с началом широкого распространения компьютерных игр кратно увеличилось число обращений родителей с детьми по вполне конкретному поводу: дети в ходе приема рассказывают, что неоднократно подумывали о суициде.

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