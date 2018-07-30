В Курском районе мать будут судить за избиение детей

В отношении многодетной матери возбудили уголовное дело

По данным пресс-службы областного УМВД, у 28-летней женщины четверо детей. Известно, что она злоупотребляла спиртными напитками, проявляла к детям жестокость и не исполняла обязанности по их воспитанию. В материалах дела имеются объяснения свидетелей и медицинские справки об имеющихся телесных повреждениях детей — гематомах и шрамах. Правоохранители настаивают на том, чтобы лишить её родительских прав. На время расследования уголовного дела дети будут проживать с отцом, а мама ограничена в общении с ними.