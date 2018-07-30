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В Курском районе мать будут судить за избиение детей
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В Курском районе мать будут судить за избиение детей 

Курские известия 58 минут назад
Фото: Курские известия
В отношении многодетной матери возбудили уголовное дело
По данным пресс-службы областного УМВД, у 28-летней женщины четверо детей. Известно, что она злоупотребляла спиртными напитками, проявляла к детям жестокость и не исполняла обязанности по их воспитанию. В материалах дела имеются объяснения свидетелей и медицинские справки об имеющихся телесных повреждениях детей — гематомах и шрамах. Правоохранители настаивают на том, чтобы лишить её родительских прав. На время расследования уголовного дела дети будут проживать с отцом, а мама ограничена в общении с ними.
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