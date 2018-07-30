Надежда Сысоева ответила на вопрос о рождении ребенка

В связи с тем, что в жизни артистки появился постоянный спутник, на девушку стали сыпаться вопросы о продолжении рода.

Устав от подобных разговоров, Надя решила расставить все по местам, сделав откровенное признание.

Сысоева заметила, что в последнее время появилась мода на материнство в молодом возрасте. По словам резидентки «Comedy Women» даже количество абортов благодаря таким тенденциям сократилось на 10%. Но сама Надежда пока не готова обсуждать вопрос появления наследников с общественностью. Сысоева твердо заявила: «Когда рожу — тогда скажу». Но звезду все же заинтересовало мнение подписчиков об идеальном возрасте для заведения потомства.

Поклонники ответили Наде: «Все зависит от психологической готовности. Ребенок — это не вещь, чтобы на него была мода. Нужно осознанно подойти к данному вопросу», «Заводить надо домашних животных и механические часы, а дети появляются, когда сами посчитают нужным».