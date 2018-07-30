Ещё
Надежда Сысоева ответила на вопрос о рождении ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надежда Сысоева ответила на вопрос о рождении ребенка 

Russianshowbiz.info 41 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
В связи с тем, что в жизни артистки появился постоянный спутник, на девушку стали сыпаться вопросы о продолжении рода.
Устав от подобных разговоров, Надя решила расставить все по местам, сделав откровенное признание.
Сысоева заметила, что в последнее время появилась мода на материнство в молодом возрасте. По словам резидентки «Comedy Women» даже количество абортов благодаря таким тенденциям сократилось на 10%. Но сама Надежда пока не готова обсуждать вопрос появления наследников с общественностью. Сысоева твердо заявила: «Когда рожу — тогда скажу». Но звезду все же заинтересовало мнение подписчиков об идеальном возрасте для заведения потомства.
Поклонники ответили Наде: «Все зависит от психологической готовности. Ребенок — это не вещь, чтобы на него была мода. Нужно осознанно подойти к данному вопросу», «Заводить надо домашних животных и механические часы, а дети появляются, когда сами посчитают нужным».
Russianshowbiz.info: последние новости
Галина Боб рассказала о работе в ночную смену Лив Тайлер оставила мужа и детей Обнаженная Настя Каменских взорвала Инстаграм
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери43
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна86
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение