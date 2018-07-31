Пытались скрыть: в детдоме Челябинска при странных обстоятельствах получила ожоги трёхлетняя девочка

По одной из версий, на ребёнка вылила чайник кипятка 12-летняя агрессивная воспитанница учреждения, по другой — малышка сама обварилась на кухне: как это стало возможным, неясно, ведь она даже не умеет ходить. Но самое возмутительное в этой истории, что сотрудники детдома пытались скрыть случившееся — пострадавшую отвезли в ожоговый центр только через два дня.

Малышка, ожоги которой пытались скрыть в детдоме, не умеет ни ходить, ни говорить

Трёхлетняя девочка поступила в детдом № 6 на Шаумяна, 83а, который сейчас переименован в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Надежда“», недавно. Малышку перевели из колонии, где сидит её мать. У ребёнка серьёзные нарушения опорно-двигательного аппарата, схожие с признаками ДЦП, но никакой диагноз пока не установлен, поскольку ещё не пройдена медкомиссия. Чтобы понять состояние девочки, достаточно сказать, что она не умеет даже ходить — только ползает. Девочку поместили в группу семейного типа. Этот абсолютно безобидный больной ребёнок стал объектом жестокости девочки-подростка

Происшествие случилось ещё 23 июля. В пресс-службе администрации города рассказали, что в порыве агрессии подросток вылила чайник кипятка в ванну, где сидела малышка. После произошедшего воспитатель и медработник только на следующий день показали ребёнка педиатру в поликлинику. Там выписали какую-то мазь и написали направление в ожоговый центр, но девочку туда не повезли, а вернули в детдом. 25 июля ожоги, мучившие малышку, увидели другие сотрудники центра «Надежда», которые подняли шум и заставили воспитателя и медика обратиться в больницу.

— У девочки ожоги шести процентов тела первой и второй степени. Обожжены левая ножка и живот. Была попытка воспитателя совместно с медиком скрыть произошедшее, — рассказала сотрудник пресс-службы администрации Челябинска Ксения Дурманова. — Воспитатель и медработник уволены. Было подано заявление в следственные органы, поставлено в известность Министерство социальных отношений региона, проводится внутренняя служебная проверка. С подростком работают психологи и соцработники, поскольку такое проявление агрессии, безусловно, не должно остаться без внимания.

Работники центра «Надежда» с учётом общего сложного состояния ребёнка обратились в больницу с просьбой организовать своими силами круглосуточный пост. Им выделили палату «мать и дитя», где рядом с ребёнком всё время находится кто-то из сотрудников детдома.

— Состояние девочки врачи сейчас оценивают уже как близкое к удовлетворительному, — добавила Ксения Дурманова. — Пока немного повышена температура, из-за этого её ещё оставили понаблюдать. Ожидается, что завтра-послезавтра девочку выпишут.

В детском доме обсуждать случившееся не хотят

У сотрудников медучреждения, знакомых с ситуацией, вызывает вопросы версия о том, что подросток облил малышку в ванной. Во время купания дети сидят голые, и в этом случае были бы обожжены и гениталии. А локализация ожогов указывает на то, что на ребёнке, судя по всему, был надет подгузник, а значит, всё могло быть иначе. Но разобраться, что же всё-таки произошло, крайне сложно, потому что взрослых не было в группе. 74.ru удалось выяснить, что воспитатель закрыла воспитанников и ушла по своим делам. О девочке-подростке отзываются как о крайне сложной и злобной воспитаннице.

Получить комментарий непосредственно в детском доме не удалось. Заместитель директора учреждения Ольга Сафронова отказалась разговаривать.

— У вас откуда эта информация? — первым делом спросила Ольга Андреевна.

— У нас свои источники.

— Она является достоверной? — резко продолжила она.

— Да.

— Я вам не могу дать никаких комментариев по этому поводу. Дождитесь выхода руководителя из отпуска. Я не уполномочена отвечать на вопросы журналистов, — завершила разговор Сафронова.

Руководитель следственного отдела СК по Советскому району Челябинска Александр Калинин сообщил, что проверку по поводу произошедшего в детдоме проводит полиция. По его словам, версия о том, что ребёнка облили кипятком специально, пока не подтверждается. Нашёлся какой-то воспитанник, который рассказал, что видел, как трёхлетняя малышка потянулась за чайником и обварилась кипятком сама. Как это возможно при том, что девочка не ходит, непонятно. В полиции подтвердили, что проводят проверку по факту ожогов, но от подробных комментариев отказались.