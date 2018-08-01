Следователи выясняют, как 3-летний малыш получил ожоги в детдоме Челябинска

3-летняя воспитанница челябинского детдома при загадочных обстоятельствах получила сильные ожоги тела. По факту произошедшего началась проверка, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда». Руководство социального учреждения пыталось скрыть случившееся и не отвозило ребёнка в ожоговый центр.

«По предварительным данным, вечером 23 июля 3-летняя девочка получила термический ожог ноги и живота средней степени тяжести, — уточнили в ведомстве. — Назначено судебно-медицинское исследование. Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц челябинского центра помощи детям».

По одной из версий, на малышку, которая не могла самостоятельно передвигаться, вылила кипяток агрессивная девочка-подросток. Сейчас в детдоме идёт проверка. По данным администрации Челябинска, воспитатель и медработник учреждения уволены.

Напомним, ранее под Челябинском закрыли интернат, воспитанники которого жаловались на насилие со стороны воспитателей и незнакомых посетителей.