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Следователи выясняют, как 3-летний малыш получил ожоги в детдоме Челябинска
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Следователи выясняют, как 3-летний малыш получил ожоги в детдоме Челябинска 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
3-летняя воспитанница челябинского детдома при загадочных обстоятельствах получила сильные ожоги тела. По факту произошедшего началась проверка, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда». Руководство социального учреждения пыталось скрыть случившееся и не отвозило ребёнка в ожоговый центр.
«По предварительным данным, вечером 23 июля 3-летняя девочка получила термический ожог ноги и живота средней степени тяжести, — уточнили в ведомстве. — Назначено судебно-медицинское исследование. Следователям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц челябинского центра помощи детям».
По одной из версий, на малышку, которая не могла самостоятельно передвигаться, вылила кипяток агрессивная девочка-подросток. Сейчас в детдоме идёт проверка. По данным администрации Челябинска, воспитатель и медработник учреждения уволены.
Напомним, ранее под Челябинском закрыли интернат, воспитанники которого жаловались на насилие со стороны воспитателей и незнакомых посетителей.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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