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Внуки хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова стали приживалами в монастыре
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Внуки хозяина Черкизона Тельмана Исмаилова стали приживалами в монастыре 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
В студию «Прямого эфира» пришла Екатерина Романова — гражданская супруга Сархана Исмаилова, сына некогда влиятельного хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Екатерина — мать его двоих внуков, которые сейчас живут, по сути, в нищете. До недавнего времени женщине, которая раньше жила практически во дворце, пришлось ютиться с детьми в комнатке при монастыре, и только недавно она смогла снять небольшую квартиру.
В монастыре она нашла спасение после того, как внезапно пропали все документы на дома, которые ей подарил отец детей, а дом, где она была прописана, продали без ее ведома.
Более того: по словам Екатерины, Сархан пытался отнять у нее детей, но затем матери удалось их вернуть. Однако Екатерина была вынуждена продать всю дорогую одежду и драгоценности, которые у нее некогда были.
Чтобы прокормить Руслану и Давида, Екатерина работала в монастыре, сидела со стариками и ждала, что отец детей или хотя бы их дед помогут им.
Почему Тельман Исмаилов, который был столь щедр с мировыми знаменитостями, не помогает родным внукам? Почему Екатерина и Сархан не оформили официально свои отношения, и по какой причине расстались? Удастся ли матери внуков бывшего владельца Черкизона достучаться до Сархана и Тельмана Исмаиловых? И на что благословил ее отец Илия из монастыря, куда попала она после того, как бывший гражданский муж забрал у Екатерины детей?
Обсуждение этой истории — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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