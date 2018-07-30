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Жена Алека Болдуина заявила, что готова стать мамой в пятый раз
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Жена Алека Болдуина заявила, что готова стать мамой в пятый раз 

Letidor.ru 21 минуту назад
Фото: Letidor.ru
В мае нынешнего года 60-летний Алек Болдуин в пятый раз стал папой: супруга Хилария Болдуин подарила актеру их четвертого совместного малыша. А в недавнем интервью женщина призналась: она вполне готова стать матерью еще раз — и снова родить любимому мужу ребенка.
Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)
17 Май 2018 в 12:46 PDT  По словам Хиларии, они с Алеком обожают детей и оба счастливы иметь большую семью. Кроме того, их дочь Кармен мечтает о сестренке: ведь сейчас малышка растет в окружении троих братьев. Супруга Болдуина уверяет: она не против стать мамой в пятый раз и исполнить желание своей крохи.
Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)
4 Май 2018 в 5:47 PDT  Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)
8 Апр 2018 в 3:59 PDT  Напомним: после расторжения 9-летнего брака с Ким Бейсингер, в котором родилась старшая дочь Болдуина Айленд Элиси, актер 10 лет не торопился связывать себя новыми узами.
В 2012 году он женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас (женщина на 26 лет младше супруга). В 2013 году у пары родилась дочь Кармен Габриэла, в 2015 — сын Рафаэль Томас. В сентябре 2017 года 58-летний актер стал отцом в четвертый раз: у звезды родился сын Леонардо Ангел Чарльз. В мае 2018-го в семье родился еще один сын — Ромео Алехандро Дэвид.
Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)
1 Апр 2018 в 8:33 PDT  Фото: Instagram
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