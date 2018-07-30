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Житель Ливана потребовал у москвички за дочь 75 млн евро
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Житель Ливана потребовал у москвички за дочь 75 млн евро 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: Ридус
Жительница Москвы заявила, что отец ее дочери, Эль‐Али Салу Мажди Али, увез девочку из Австрии в Ливан и теперь требует за нее выкуп 75 миллионов евро. Об этом сообщил сайт «Ридус».
«В Вене я отлучилась за продуктами, в это время няня забрала ребенка и отвезла его в аэропорт моему супругу. Потом он угрожал мне по телефону, что если я пойду полицию, то тогда я никогда не увижу свою дочь. Я все же обратилась в полицию и российское консульство в Вене. Дипломаты мне заявили: «вы слишком любите первого ребенка, найдите себе нормального мужчину и родите второго, забудьте про первого», — рассказала Алены Павленко.
Следователи завели уголовное дело по статье «Похищение человека», но пока больше ничем москвичке помочь не могут. Отец пострадавшей помогать дочери отказывается, так как считает, что вместе с мужем она вытягивает из него деньги.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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