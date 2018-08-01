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Около 1,6 млн льготников Москвы смогут бесплатно ездить в пригородных поездах со среды
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Около 1,6 млн льготников Москвы смогут бесплатно ездить в пригородных поездах со среды 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Со среды в Москве и Подмосковье пенсионеры и другие льготные категории граждан получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках, в Москве таким правом могут воспользоваться около 1,6 миллиона льготников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Около 1,6 миллиона москвичей из числа льготных категорий граждан могут бесплатно ездить в пригородных поездах с 1 августа 2018 года», — говорится в сообщении.
К льготным категориям граждан относятся пенсионеры, почетные доноры СССР, России и Москвы, один и родителей многодетной семьи, опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке; родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; один из родителей ребенка-инвалида до 23 лет (в случае получения им профессионального образования).
Для возможности бесплатного проезда нужна социальная карта. Необходимо обратиться в пригородную кассу железнодорожного вокзала, где карту особым образом закодируют. После этого оформлять бесплатный билет по социальной карте можно будет в любой пригородной кассе вокзала либо с помощью билетопечатающих автоматов.
«Для каждой поездки нужно оформлять разовые билеты в одну или обе стороны (в день поездки или раньше, но не более чем за десять суток до даты отправления поезда), даже в том случае, если у вас есть право на бесплатный проезд», — отмечается в материале.
Льготные категории граждан смогут также бесплатно ездить в скорых электропоездах и пригородных экспрессах.
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