Около 1,6 млн льготников Москвы смогут бесплатно ездить в пригородных поездах со среды

Со среды в Москве и Подмосковье пенсионеры и другие льготные категории граждан получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках, в Москве таким правом могут воспользоваться около 1,6 миллиона льготников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Около 1,6 миллиона москвичей из числа льготных категорий граждан могут бесплатно ездить в пригородных поездах с 1 августа 2018 года», — говорится в сообщении.

К льготным категориям граждан относятся пенсионеры, почетные доноры СССР, России и Москвы, один и родителей многодетной семьи, опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке; родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; один из родителей ребенка-инвалида до 23 лет (в случае получения им профессионального образования).

Для возможности бесплатного проезда нужна социальная карта. Необходимо обратиться в пригородную кассу железнодорожного вокзала, где карту особым образом закодируют. После этого оформлять бесплатный билет по социальной карте можно будет в любой пригородной кассе вокзала либо с помощью билетопечатающих автоматов.

«Для каждой поездки нужно оформлять разовые билеты в одну или обе стороны (в день поездки или раньше, но не более чем за десять суток до даты отправления поезда), даже в том случае, если у вас есть право на бесплатный проезд», — отмечается в материале.

Льготные категории граждан смогут также бесплатно ездить в скорых электропоездах и пригородных экспрессах.