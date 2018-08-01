«Собянинские льготы» на проезд для пенсионеров вступили в силу

Московские пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках с 1 августа 2018 года, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

«Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 млн москвичей. Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для проезда необходимо иметь при себе социальную карту москвича и оформить бесплатный билет», — говорится в сообщении.

Право на льготу имеют пенсионеры, почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, родитель инвалида с детства в случае получения им профессионального образования — до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

Льготники смогут бесплатно ездить на всех категориях пригородных поездов. Для бесплатного проезда необходима действующая льготная карта москвича, а также бесплатный билет, который нужно будет оформить в пригородной кассе.

«При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате», — уточнили в сообщении.

Как ранее отмечал Собянин, пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК.