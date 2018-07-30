Turner Australia выявил привычки смотрения у детей

Turner Australia в ходе мероприятий в Сиднее и Мельбурне раскрыли данные своего последнего отчета New Generations, приоткрывая завесу тайны над тем, что же смотрят молодые австралийцы.

Отчет рассматривает ряд аспектов в возрастной группе 4-14 лет, включая время, проводимое перед экранами, контентные предпочтения и то, как они узнают информацию о новейших продуктах.

«Понимание мышления нового поколения потребителей контента никогда не было простой задачей. Для тех детей, о которых мы говорим, цифровая среда является по-настоящему родной, их правила игры значительно отличаются от наших, и данный отчет обнаружил ряд действительно интересных данных», — заявил Дэвид Уэбб , старший директор Data&Insights Turner по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Что смотрят дети?

Несмотря на рост платформ короткого видео, ТВ остается крупнейшим медиа с точки зрения ежемесячного использования детьми, говорит отчет Turner.

В среднем, дети потребляют более двух с половиной часов ТВ и фильмов на всех устройствах и платформах в день, и проводят еще 75 минут на платформах кроткого видео. Мультфильмы остаются любимым типом контента у детей, далее идут фильмы и интерактивные программы.

«Никогда ранее у детей не было такого выбора контента — но ТВ по-прежнему главный игрок, и также очевидно, что они все еще любят анимацию», — добавил Уэбб.

Проникновение новейших технологий выросло в домохозяйствах, где есть дети, по сравнению с 2016 годом доля владения всеми типами устройств выросла, а именно стриминговыми устройствами на 124%, смарт-часами на 69%, VR-устройствами на 60%. И в то время, как почти все домохозяйства, опрошенные в ходе подготовки отчета имеют смартфон, у детей преобладает использование компьютеров и планшетов.

Что дети делают онлайн?

Смотрение короткоих видео — наиболее частая онлайн активность детей на сайтах и в приложениях (73%).

Несмотря на высокую долю платформенного потребления, использование индивидуальных онлайн каналов крайне фрагментарно и среди множества доступных YouTube каналов в Топ-5 вошли Dan TDM, Ryan’s Toys Reviews, Minecraft, Jake Paul и Hobby Kids TV.

В обзоре этого года онлайн игры обошли школьное обучение и выполнение домашних заданий как ключевую онлайн активность. Minecraft остается самой любимой игрой как у девочек, так и у мальчиков, хотя недавняя сенсация — Fortnite — у мальчиков стала вторым по популярности тайтлом.

Использование соцмедиа у детей остается на низком уровне, особенно в возрастной группе 12 лет и младше, с долей 27% тех, кто пользовался какой-либо из платформ за последний месяц. Instagram обошел Facebook первый раз за историю составления отчетов New Generation, почти половина детей пользуются им, из них 87% имеют свой Instagram аккаунт.

ИСТОЧНИК: Advanced Television