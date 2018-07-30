Почему матери отказываются от грудного вскармливания

У естественного процесса вскармливания новорождённых слишком много противников, считает репортёр Кейт Квилтон, которой на собственном опыте пришлось столкнуться с непростыми реалиями сторонников грудного вскармливания. Квилтон сняла документальный фильм о судьбе кормящих мам «Грудное вскармливание».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормить детей грудным молоком в течение первых шести месяцев жизни и продолжать предлагать им грудное молоко, когда в рацион малышей параллельно вводятся твёрдые продукты. Широкий спектр питательных веществ в грудном молоке помогает детям развивать здоровый микробиом кишечника и защищает не только от инфекций, диареи и рвоты, но и от синдрома внезапной смерти младенцев, детской лейкемии, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Тем не менее, по данным ЮНИСЕФ , Соединённое Королевство входит в число 10 стран с самыми низкими показателями в мире, причём 150 000 младенцев вообще никогда не вскармливались грудью. Лишь 43% кормящих мам продолжают кормить ребёнка грудью через шесть-восемь недель после рождения.

«Одним из важнейших факторов является постепенное изменение культуры, которое началось еще на рубеже ХХ века», — объясняет это явление Кейт Квилтон. — «В 1970-х грудное вскармливание стало впадать в немилость. Уже тогда в США только 25% детей питались только таким способом».

Global Look Press/ dpa /Stefan Sauer

Эксклюзивный опрос, проведенный университетом Суонси, свидетельствует, что 67% опрошенных считают, что между грудным молоком и молочной смесью отсутствует биологическая разница. Но это далеко не так. Грудное молоко содержит натуральную лактозу, белки и жиры, которые легко усваиваются новорожденными; смесь же содержит обработанные или альтернативные варианты этих компонентов, такие, например, как казеиновый творог.

Однако для некоторых матерей переход на искуссственное вскармливание — это не выбор, а необходимость. По данным журнала, 71% матерей в той или иной степени используют питание для детей в возрасте до шести месяцев.

Тяжело и больно

Когда журналистка Кейт Квилтон начала кормить своего новорождённого сына грудью, она была ошеломлена, обнаружив, насколько это сложно. «Я не ожидала, что у меня будут проблемы с кормлением моего ребенка. Тем более что моя собственная мать и сёстры кормили грудью относительно легко», — рассказывает Квилтон.

Она стала вести видеодневник, стремясь показать все моменты боли и разочарования, которые многие женщины чувствуют, когда они кормят грудью ребёнка. «Я даже плакала от боли, пока кормила. Мой сын отказывался от еды первые 24 часа после рождения, но мне все говорили, что он устал и волноваться не стоит. Однако в последующие несколько дней он так и не смог добыть молоко из груди».

Global Look Press/Siegfried Steinac/Voller Ernst

В один из дней к молодой маме с младенцем, отказывающимся от груди, зашла представитель специальной группы поддержки грудного вскармливания — подразделения муниципалитета, призванного развивать и поддерживать естественное вскармливание малышей. «Она определила, что у моего сына есть уздечка, которая прикрепляет язык к полости рта, и эта уздечка слишком короткая. Оказалось, достаточно сменить позу при кормлении, чтобы решить этот вопрос», — говорит Квилтон.

Через несколько недель уздёчка ребёнка приняла правильную форму, и, как рассказывает мама, «за ночь произошло огромное улучшение. Я поняла, что начало было слишком разухабистым для нас обоих».

Но далеко не все получают советы от участников групп поддержки грудного вскармливания: после того, как в 2015 году их финансирование было передано местным властям, многие сократили именно эту услугу, сославшись на режим жёсткой экономии. В документальном фильме Эмма Пикетт, председатель Ассоциации кормящих матерей, объясняет Квилтон, что «без поддержки со стороны, искушение перейти на готовые смеси очень велико». Она добавила, что сокращение бюджета окажет дальнейшее негативное влияние на грудное вскармливание.

Чувство вины

Для Квинтон самым худшим оказались не физические страдания в процессе вскармливания ребёнка, а то отношение в обществе, которое существует в стране. «Кормить детей в Великобритании — это вина, и не важно — кормите ли вы смесями или грудью. Женщин стравливают друг с другом», — говорит репортёр, и добавляет, что вопрос не только в том, чем вы кормите своего ребенка, но и где вы это делаете.

«Я знала, что женщин стыдят за то, что они кормят своих детей на публике», — говорит Квилтон. — «Но я всё равно удивилась, когда это случилось со мной. Я кормила грудью в местном парке и услышала, как две пожилые дамы бормочут, что я должна делать это „за закрытыми дверями“.

Автора фильма особенно бесят истории о том, что мамам нужно предлагать ребёнку грудь в общественном туалете. „Пообедайте сами в туалете“, — парирует она.

Профессор Эми Браун, ведущий британский исследователь общественного мнения в отношении грудного вскармливания, рассказала Квилтон, что около 40% женщин перестают кормить ребёнка грудью в возрасте примерно шести недель именно из-за осуждения. Но в том, что ребёнок хочет есть или пить, нет ничего необыкновенного. Если взрослому человеку захотеть выпить стакан воды в общественном месте — никто не станет осуждать его за это. В отношении детей все возражения со стороны общества связаны именно с грудью. „Невероятно, что грудь в нижнем белье на рекламном щите — это нормально, а кормление ребенка — нет“, — возмущается журналистка.

Global Look Press/uwe umstätter

»Во время моей первой поездки с сыном на метро он стал кричать и просить есть всего через пять минут после начала поездки. У меня не было выбора. В вагоне появилось несколько приподнятых бровей», — рассказывает молодая мама. Но такой подход является частью решения проблемы, считает она.

«Нам просто нужно чаще видеть, как кормят детей на людях», — говорит Квилтон. Снимая фильм, она убедила около 50 мам грудного вскармливания собраться на лужайке перед палатой общин и покормить детей грудью на глазах у парламентариев.

«Мы должны поддерживать и учить молодых мам, как кормить грудью. Необходимо сделать грудное вскармливание нормой поведения», — считает репортёр. — «Можете ли вы представить себе другие виды млекопитающих на планете, которые испытывали бы стыд в процессе кормления своих детёнышей?, — размышляет Кейт Квилтон. — Это же просто сумасшествие».