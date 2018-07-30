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В Черемушках научат детей делать авторские арт-открытки
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В Черемушках научат детей делать авторские арт-открытки 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В рамках проекта «КультЛето» в центре культуры и искусства «Меридиан» пройдет мастер-класс, на котором мальчики и девочки будут создавать арт-открытки из бумаги. Особенно понравится этот мастер-класс детям от 6 до 14 лет.
«Открытку самому сделать совсем несложно. Для этого понадобится лишь цветная бумага, ленточки и украшения. Но все это нашим рукодельникам и рукодельницам будет предоставлено на месте», — передает пресс-служба «Меридиана». Также родителям напоминают, что дети допускаются на мероприятие только в сопровождении взрослых.
Мастер-класс состоится 6 августа, в 12:00. Место проведения: игровая комната (вход через корпус «Кружки. Секции»). Вход на мероприятие бесплатный, однако необходима регистрация на сайте центра культуры и искусства «Меридиан».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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