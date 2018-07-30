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В Кирово-Чепецком районе полиция обнаружила пропавшую 12-летнюю девочку под кустом
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В Кирово-Чепецком районе полиция обнаружила пропавшую 12-летнюю девочку под кустом 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Малом Каныпе полицейскими найдена девочка, без вести пропавшая 28 июля.
Спустя сутки после безуспешных самостоятельных поисков отец 12-летней без вести пропавшей девочки обратился в полицию. Как сообщают в Управлении МВД России по Кировской области, к поискам ребенка подключились не только сотрудники полиции, но и жители самой деревни, а также представители администрации.
Девочку удалось отыскать благодаря подсказке местного жителя, который видел ребенка, похожего по описаниям на разыскиваемую, и сообщил об этом полицейским, указав направление ее движения.
Вскоре девочка была найдена. По словам полицейских, ребенок сидел под кустом.
Фото — rostovgazeta.ru
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