В Кирово-Чепецком районе полиция обнаружила пропавшую 12-летнюю девочку под кустом

В Малом Каныпе полицейскими найдена девочка, без вести пропавшая 28 июля.

Спустя сутки после безуспешных самостоятельных поисков отец 12-летней без вести пропавшей девочки обратился в полицию. Как сообщают в Управлении МВД России по Кировской области, к поискам ребенка подключились не только сотрудники полиции, но и жители самой деревни, а также представители администрации.

Девочку удалось отыскать благодаря подсказке местного жителя, который видел ребенка, похожего по описаниям на разыскиваемую, и сообщил об этом полицейским, указав направление ее движения.

Вскоре девочка была найдена. По словам полицейских, ребенок сидел под кустом.

Фото — rostovgazeta.ru