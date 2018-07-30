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Елена Кулецкая рассказала об ощущениях в преддверии родов
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Елена Кулецкая рассказала об ощущениях в преддверии родов 

Letidor.ru 1 час назад
Уже через несколько недель модель станет мамой во второй раз.
Известная телеведущая и модель Елена Кулецкая в настоящий момент ждет второго ребенка. Причем пополнение в семье звезды произойдет уже в самое ближайшее время: буквально через несколько недель. В преддверии родов знаменитость рассказала поклонникам о том, как себя чувствует, с юмором поведав о поведении малыша в животике.
Приложение отсчета недель прислало напоминание сегодня: «Ваш малыш размером с … пакет чипсов». Ну не знаааю… Размером может быть и да, а по ощущениям… Пятка влево, локоть вправо. Любимое — потягушечки во все стороны. И думаешь, то ли лопнешь, то ли треснешь… Чипсы! Ха! Перышки в подушке, чего уж мелочиться,
— с юмором описала свое состояние беременная Елена Кулецкая, сопроводив запись фотографией с заметно округлившимся животиком.
Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya)
30 Июл 2018 в 4:13 PDT  Напомним, в 2014 году Елена Кулецкая вышла замуж за фотографа и видеооператора Станислава Романовского. В мае 2016 года знаменитость родила дочь Нику. А в апреле 2018 стало известно, что звезда во второй раз станет мамой.
Фото: Instagram
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