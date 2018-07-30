Мадонна в свой день рождения сделает подарок детям из Африки

Мадонна (Madonna) в молодости крутила множество романов, но замуж она вышла только два раза. Счастье она видит в детях. Свою старшую дочь Лурдес певица родила от Карлоса Леона (Carlos Leon), с которым встречалась некоторое время. Сын Рокко появился на свет, когда она состояла в браке со вторым мужем режиссером Гаем Ричи (Guy Ritchie), но даже это не укрепило их отношения и она развелись. Последние десять лет артистка активно занимается благотворительность. Не так давно она снова ездила в Африку вместе со своими родными и приемными детьми, которые там родились.

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Как менялась МадоннаЗвезда спасает красоту с помощью хирургов.16 августа Мадонна отметит юбилей — 60 лет. Недавно она рассказала, как отпразднует это событие. В интервью глянцевому изданию певица призналась, что проведет день рождения в спокойной обстановке в кругу своих родных. Как известно, она уже два года живет в Португалии со своим женихом манекенщиком Кевином Сампайо (Kevin Sampaio), а недавно перевезла к нему и своих наследников. Там и пройдет праздник. Однако артистка хочет необычный подарок. В честь своего 60-летия она организует благотворительный марафон. Любой желающий сможет перечислить деньги в благотворительный фонд. Все собранные средства будут потрачены на нужды детей из Малавии. «На мой день рождения я не могу представить лучшего подарка, чем связать мою глобальную семью с этой прекрасной страной и детьми, которым ваша помощь нужна больше всего», — пояснила звезда.

«Каждый перечисленный доллар будет потрачен на еду, школу, униформу и здравоохранение. Я хочу объединиться со своими друзьями, поклонниками и сторонниками, чтобы изменить жизнь малазийских детей и сообщить им, что о них заботятся, защищают и любят», — добавила Мадонна. Таким образом, даже в свой день рождения она будет заботиться о нуждающихся детях. Напомним, артистка основала собственный фонд в 2006 году. Он помогает реализовывать социальные проекты для детей из бедных африканских семей. В 2017 году с помощью фонда был построен детский корпус при одной из больниц в Малавии.