Как дети отказываются от судьбы террориста-смертника 

Школы дерадикализации, призванные вернуть на жизненный путь выживших детей террористов, существуют не только в Европе, но и в мусульманских странах. Исламский подход существенно отличается от европейского, причём не только по содержанию, но и по результатам.

«Сейчас Айу счастлива. Она — умный ребенок», — говорит про неё соцработник Шри Масфия. По словам специалиста, девочка участвует в многочисленных школьных мероприятиях, у неё много друзей и она всегда приветливо здоровается со всем персоналом. Если верить девочке, родители не рассказывали о целях той поездки — объяснили, что отправились за кокосами. Айу вроде бы не понимает, что родители хотели убить и её, но в последний момент передумали. Девочка считает, что отец спас её, столкнув с мотоцикла.

Дети в разрушенных кварталах города Кобани, Сирия

Сейчас в особой школе учатся ещё 11 детей, таких же как Айу. Её друг — 7-летний мальчик, отец которого был убит в перестрелке с полицией. Ещё трое потеряли родителей, когда бомба, которую собирал их отец, случайно сдетонировала. Дети в это время были на улице. В соседнем классе — два 16-летних подростка. Одного родители успели научить изготавливать взрывные устройства, другой мечтал сделать бомбу и сразу же ей воспользоваться. В каком теракте предпочли свести счёты с жизнью их родители, точно неизвестно. Какое-то время дети обитали на улице и успели связаться с ворами, проститутками.

«В обычной школе другие дети восприняли бы их как проблемных. Здесь же им гарантирована безопасность. Эти дети должны расти как любые другие, ничем не выделяясь, — рассказал директор учреждения Нененг Харяни. — Главное — выстроить доверительные отношения. Когда есть доверие, они открываются, изливают душу и рассказывают социальным работникам о своих проблемах».

Как только устанавливается доверие, детям в школе предлагают слушать музыку, подружиться с товарищами и играть с ними в разные игры — всё, что им запрещалось в их семьях. Следующий акцент в воспитании — изучение истории и особенностей собственной страны: «Мы рассказываем, что в Индонезии исповедуется не только ислам. Здесь живёт много разных племён, и мы все толерантны друг к другу несмотря на разные религии. Мы не можем навязывать нашу волю другим людям», — объяснила Шри Масфия. Большинство учителей школы — женщины, и это очень позитивный факт, поскольку дети в них видят воплощение матери, добавил Нененг: «Мы пытаемся создать живую атмосферу, учим их любить жизнь и понимать, что небесное счастье не имеет ничего общего с тем, чтобы убить себя».

«Когда Айу только пришла сюда, на вопрос, кем ты хочешь стать, она отвечала — мученицей. Теперь говорит, что хочет быть учителем», — рассказала Шри.

О том, где расположена школа, широкой общественности неизвестно. Территорию патрулируют несколько охранников. В случае экстренной ситуации, десятки коллег готовы обеспечить им подкрепление. Пока здесь отучились 102 ребенка, которые должны были стать «радикальными». Большинство из них теперь живёт нормальной жизнью в том же городе, подчёркивает руководство школы.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Maciej Moskwa

Разрушенная силами террористов школа в городе Каракош, Ирак

Судя по всему, программы по дерадикализации хромают в большинстве стран континента, добавили исследователи International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence из Королевского Колледжа в Лондоне, сообщила другая британская газета The Guardian . За период с апреля 2013 года по июнь 2018 года к экстремистской группировке ИГ (запрещено в России) в Ираке и Сирии присоединились 41 тысяча 490 иностранцев. Из них 4 тысячи 761 (13%) — женщины. Ещё 4 тысячи 640 (12%) — несовершеннолетние. Среди присоединившихся было 850 британцев, из которых 195 женщин, детей и подростков.