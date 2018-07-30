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Как дети отказываются от судьбы террориста-смертника
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Как дети отказываются от судьбы террориста-смертника 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Школы дерадикализации, призванные вернуть на жизненный путь выживших детей террористов, существуют не только в Европе, но и в мусульманских странах. Исламский подход существенно отличается от европейского, причём не только по содержанию, но и по результатам.
Одна из секретных «школ по дерадикализации» находится в Индонезии. Первой репортерам телеканала ABC News попалась на глаза восьмилетняя девочка, которая старательно раскрашивала нарисованных на бумаге животных. Она улыбалась и болтала со своими одноклассниками, но ещё недавно готовилась стать террористом-смертником. Родители девочки взорвали себя, когда совершили на мотоцикле наезд на полицейский участок в индонезийском городе Сурабая. Малышка была с ними, но ей удалось спастись и она попала в школу для «исправления» детей индонезийских террористов. Пришла со сломанной рукой, пряча от всех окружающих свои радикальные цели, которые внушили девочке родители. Здесь её назвали Айу: детям даётся новый шанс, новая жизнь, имя и фамилия. О прошлой жизни ребенка до школы не знают даже его одноклассники.
«Сейчас Айу счастлива. Она — умный ребенок», — говорит про неё соцработник Шри Масфия. По словам специалиста, девочка участвует в многочисленных школьных мероприятиях, у неё много друзей и она всегда приветливо здоровается со всем персоналом. Если верить девочке, родители не рассказывали о целях той поездки — объяснили, что отправились за кокосами. Айу вроде бы не понимает, что родители хотели убить и её, но в последний момент передумали. Девочка считает, что отец спас её, столкнув с мотоцикла.
Global Look Press/dpa/Antonio Pampliega
Дети в разрушенных кварталах города Кобани, Сирия
Сейчас в особой школе учатся ещё 11 детей, таких же как Айу. Её друг — 7-летний мальчик, отец которого был убит в перестрелке с полицией. Ещё трое потеряли родителей, когда бомба, которую собирал их отец, случайно сдетонировала. Дети в это время были на улице. В соседнем классе — два 16-летних подростка. Одного родители успели научить изготавливать взрывные устройства, другой мечтал сделать бомбу и сразу же ей воспользоваться. В каком теракте предпочли свести счёты с жизнью их родители, точно неизвестно. Какое-то время дети обитали на улице и успели связаться с ворами, проститутками.
«В обычной школе другие дети восприняли бы их как проблемных. Здесь же им гарантирована безопасность. Эти дети должны расти как любые другие, ничем не выделяясь, — рассказал директор учреждения Нененг Харяни. — Главное — выстроить доверительные отношения. Когда есть доверие, они открываются, изливают душу и рассказывают социальным работникам о своих проблемах».
Как только устанавливается доверие, детям в школе предлагают слушать музыку, подружиться с товарищами и играть с ними в разные игры — всё, что им запрещалось в их семьях. Следующий акцент в воспитании — изучение истории и особенностей собственной страны: «Мы рассказываем, что в Индонезии исповедуется не только ислам. Здесь живёт много разных племён, и мы все толерантны друг к другу несмотря на разные религии. Мы не можем навязывать нашу волю другим людям», — объяснила Шри Масфия. Большинство учителей школы — женщины, и это очень позитивный факт, поскольку дети в них видят воплощение матери, добавил Нененг: «Мы пытаемся создать живую атмосферу, учим их любить жизнь и понимать, что небесное счастье не имеет ничего общего с тем, чтобы убить себя».
«Когда Айу только пришла сюда, на вопрос, кем ты хочешь стать, она отвечала — мученицей. Теперь говорит, что хочет быть учителем», — рассказала Шри.
О том, где расположена школа, широкой общественности неизвестно. Территорию патрулируют несколько охранников. В случае экстренной ситуации, десятки коллег готовы обеспечить им подкрепление. Пока здесь отучились 102 ребенка, которые должны были стать «радикальными». Большинство из них теперь живёт нормальной жизнью в том же городе, подчёркивает руководство школы.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Maciej Moskwa
Разрушенная силами террористов школа в городе Каракош, Ирак
Работа по дерадикализации идёт и в Европе. Так, например, в Лондоне приняты 33 специальные программы, которые призваны защитить «уязвимые категории» от крайне правых и экстремистских групп, отметила газета The Times. Дети здесь не изолируются. Ряд программ применяется прямо в школах, молодёжных досуговых центрах, спортивных клубах и занятиях по английскому для мигрантов. Но последние события, связанные с ростом преступности, показывают, что как минимум 95% из них неэффективны, подчеркнула газета.
Судя по всему, программы по дерадикализации хромают в большинстве стран континента, добавили исследователи International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence из Королевского Колледжа в Лондоне, сообщила другая британская газета The Guardian. За период с апреля 2013 года по июнь 2018 года к экстремистской группировке ИГ (запрещено в России) в Ираке и Сирии присоединились 41 тысяча 490 иностранцев. Из них 4 тысячи 761 (13%) — женщины. Ещё 4 тысячи 640 (12%) — несовершеннолетние. Среди присоединившихся было 850 британцев, из которых 195 женщин, детей и подростков.
Как показывает статистика, все дети из уязвимых категорий общества часто становятся изгоями. Это прекрасная почва для их радикализации и дальнейшего вступления в ИГ, подчеркнули исследователи. По их данным, «в Сирии и Ираке И Г по-прежнему вербует в свои боевые ряды преимущественно мужчин. Женщины и несовершеннолетние нужны для продвижения идеологии». Таким образом эти две «группы» нужно различать, и создавать программы радикализации для каждой отдельно.
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