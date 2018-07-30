Подписчики Ксении Бородиной удивлены знаниями ее младшей дочери

Девочка в 2,5 года хорошо говорит, знает цифры и фигуры.

Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками в Instagram новым видео с участием ее дочери Теоны. Звезда решила показать свои занятия с девочкой и немного похвастаться тем, что уже знает ребенок.

Горе от ума😂,

— подписала ролик телеведущая.

А Теона, тем временем, легко узнает прямоугольник, квадрат и другие геометрические фигуры и даже умеет считать до пяти.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

30 Июл 2018 в 2:38 PDT «Смотри какой вундеркинд в 2,5 года!», «Какая же она умненькая. 😻 Мало деток в таком возрасте столько знают, молодец, Ксюша ❤️», «Какая умница 😍😍😍», «Какая она у вас умничка 😍. И считает, и фигуры знает, и речь прекрасная», «Ксения, у вас талант учить детей», — комментируют пользователи. Некоторые, правда, отметили, что такие знания способны показать и дети помладше, но их успех всегда зависит от родителей: «Если с ребенком заниматься с ранних лет, то ребенок на многое способен».

Напомним, в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

8 Июл 2018 в 3:52 PDT Фото: Instagram / @borodylia