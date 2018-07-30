ТРИЗ-РТВ-технология раннего развития

Теория решения изобретательских задач учит детей самостоятельно искать ответы на самые разные вопросы и находить выход даже из самых непредвиденных ситуаций, эффективно взаимодействовать с окружающим миром и мыслить рационально. Она не ограничивает разум рамками, которые неминуемо насаждает стандартная система образования, а расширяет его.

ТРИЗ-РТВ или теория решения изобретательских задач — это методика раннего развития, направленная на развитие творческого воображения, которая получает все большее распространение в современном мире. Цель методики указана в самом названии — она призвана развивать гибкость и подвижность ума, творческое начало, а вместе с тем и умение систематизировать полученные знания. Примечательно, что в первоначальном варианте ТРИЗ предназначалась для специалистов, которым нужно было повысить эффективность решения технических проблем или изобретательских задач. Данная методика позволяла изобретателям усовершенствовать свои навыки и максимально быстро находить решения. Но со временем стало очевидно, что явные преимущества ТРИЗ-РТВ позволяют применять эту методику и для обучения детей дошкольного возраста. Теория решения изобретательских задач учит детей самостоятельно искать ответы на самые разные вопросы и находить выход даже из самых непредвиденных ситуаций, эффективно взаимодействовать с окружающим миром и мыслить рационально. Она не ограничивает разум рамками, которые неминуемо насаждает стандартная система образования, а расширяет его.

ТРИЗ-РТВ — это система увлекательных занятий и коллективных игр, которые не изменяют основную программу обучения, а дополняют ее и позволяют сделать максимально эффективной.

Несколько слов об авторе методики

ТРИЗ-РТВ методику создал советский инженер-изобретатель и по совместительству писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер. Он начал работу над теорией в 1946-1948 годах и совершенствовал ее на протяжении всей жизни, посвятив ТРИЗ около 40 лет.

Генрих Саулович называл ТРИЗ управляемым процессом создания нового, который соединяет в себе интуицию, логику и точный расчет.

Свои первые изобретения Альтшуллер совершил еще в детстве, а главным его изобретательским достижением стал газотеплозащитный скафандр, спроектированный в соавторстве с Рафаэлем Шапиро. Начиная с 1946 года он внимательно изучил и проанализировал более сорока тысяч патентов и, основываясь на полученных данных, вывел 40 приемов, которые обычно используют изобретатели. В 1956 году Генрих Саулович вместе с Шапиро опубликовал статью, в которой изложил основы ТРИЗ. Уже два года спустя — в 1958 — Альтшуллер провел первый семинар. Затем он устраивал семинары по всему СССР, а с 1970 года по методике ТРИЗ начали обучать школьников. В том же 1970 он основал в Баку первый центр обучения ТРИЗ — Школу молодого изобретателя, позднее переросшую в АзОИИТ. В течение почти десяти лет (с 1989 по 1998) Г. Альтшуллер возглавлял Ассоциацию ТРИЗ, и в 1997 по инициативе изобретателя на ее основе сформировали Международную ассоциацию ТРИЗ. Альтшуллер много публиковался, его книги издавали не только в Советском Союзе, но и за границей (в частности в Японии и США). В результате в 1990-х данная методика получила признание в самых крупных странах мира. В своих литературных произведениях Генрих Саулович ставил перед собой цель показать, как научно-технический прогресс движется в сторону идеала. В жизни же он и сам стремился продвигать науку и технику к идеалу.

Особенности методики

ТРИЗ учит детей не только свободно ориентироваться в мире, но и находить оптимальные решения, которые сочетают простоту и точность, с минимальными временными затратами. Главная задача преподавателя — не столько подать новые знания, сколько научить, где ребенок может найти их самостоятельно. Поскольку в силу возраста внимание дошкольника сосредоточено преимущественно на том, что его интересует, занятия, как правило, проводятся в игровой форме. Технологии ТРИЗ направлены на развитие сразу нескольких видов деятельности:

творческого мышления; воображения; связной речи; социального взаимодействия.

Отметим, что на занятиях ТРИЗ-РТВ детям необходимо не только самостоятельно найти решение проблемы или создать что-либо, но и добиться взаимопонимания с другими участниками. Поэтому ребенок, обучающийся по методике Альтшуллера, радует родителей сообразительностью и смекалкой, а также становится общительнее и смелее, не боится высказывать и отстаивать свое мнение. Для занятий педагоги выбирают сюжеты (сказок, мультфильмов), которые близки детям и, следовательно, могут их увлечь. Увлекательность занятий является важным элементом, от которого во многом зависит и результативность методики. Ведь чем сильнее ребенок заинтересуется, тем больше активности он проявит и тем серьезнее воспримет историю. На примере сказочных сюжетов также воспитывают положительные личностные качества. Основная цель занятий по методике раннего развития ТРИЗ-РТВ — показать, что главным богатством являются знания.

Кстати, при использовании ТРИЗ очень часто используется НФЛ (научно-фантастическая литература), которую можно рассматривать как бесконечный источник задач для развития воображения. НФЛ также делает мышление человека гибче и готовит его ум к восприятию диких на первый взгляд идей, без которых невозможен научно-технический прогресс.

Как проходят занятия

ТРИЗ-интрументарий может быть использован как эпизодически, так и системно. Но в любом случае педагоги стараются придерживаться определенного плана, который, как правило, состоит из нескольких этапов:

На первом этапе ребенка учат видеть в окружающем мире противоречия и, напротив, находить общее в непохожих на первый взгляд вещах. Второй этап направлен на развитие фантазии и изобретательности. В основе третьего этапа лежит разрешение сказочных задач и сочинение рассказов с применением приемов ТРИЗ. Четвертый этап — практическое применение полученных навыков.

Как уже было сказано, занятия проводятся главным образом в формате игры. Можно выделить несколько методов ТРИЗ. Метод мозгового штурма подводит ребенка к пониманию того, что из любой, даже самой сложной ситуации, можно легко найти выход. Это формирует основу рационального мышления. Например, дошкольникам предлагается обсудить различные «безвыходные» ситуации: как спасти Колобка от Лисы, как помирить Лису и Волка, чем писать, если нет ручки и карандаша и так далее. Еще один широко применяемый метод — каталог, где детям предлагают составить сказку из случайно выбранных слов. Преподаватель задает вопросы, выстраивающие сюжет, дети же указывают на определенное место в тексте, и таким образом отвечают педагогу. Альтернативный вариант — метод фокальных объектов. Дети называют несколько предметов, которые приходят им на ум, и перечисляют как можно большее количество их свойств. Затем один из выбранных предметов изменяют, постепенно причисляя ему свойства других предметов. В ходе такого урока дети описывают, что получается, когда и как это может получиться. Возможность находить и озвучивать нестандартные и яркие решения раскрепощают фантазию ребенка и побуждают его сочинять. Специалисты отмечают, что результаты игры с фокальными объектами хорошо зарисовывать.

Недостатки методики

Главным недостатком ТРИЗ-РТВ методики в обучении детей является то, что она недостаточно разработана. Хотя сегодня существует даже Мировая Ассоциация ТРИЗ, полное содержание программы обучения, его формы и методы, пока не проработаны на должном уровне. Поэтому педагогам, чаще всего, приходится самостоятельно изучать особенности методики ТРИЗ-РТВ и подбирать наиболее подходящую программу занятий. Определенные ограничения касаются и сюжетов для игр. Безусловно, есть много сказок, которые можно использовать, изменив их в той или иной степени. Однако до сих пор никто не систематизировал отвечающие целям методики сказочные истории и не собрал их в единую базу сюжетов, откуда преподаватели могли бы черпать материал. Тем более никто еще не придумывал сюжеты специально для занятий по методам ТРИЗ-РТВ. Еще одним недостатком данной методики раннего развития можно считать тот факт, что сам автор рекомендовал отдавать ребенка на групповые занятия ТРИЗ в возрасте не раньше 4,5 лет. Индивидуальные же занятия родители могут практиковать самостоятельно с самого раннего возраста — как только малыш начнет говорить фразами.