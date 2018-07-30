Судзиловская показала грудь неестественной формы

В январе позапрошлого года Олеся во второй раз стала мамой: она родила сына, которого назвала необычным именем — Майк. После родов Судзиловская быстро пришла в форму. Для того чтобы восстановиться после беременности, Олеся каждый день занималась спортом с личным тренером и придерживалась правильного питания. Вскоре после рождения сына она начала активно выходить в свет и совмещала работу и воспитание малыша.

Сейчас известная блондинка находится на отдыхе, откуда демонстрирует фотографии в бикини. На одном из кадров она похвасталась шикарной грудью, которая стала заметно больше, чем раньше. Вполне возможно, что это визуальный эффект, и Олеся просто сжала грудь руками. Однако пользователи предполагают, что артистка решилась на пластику после рождения ребенка.

Виктория Боня, Многие артистки решаются на пластику груди после рождения детей. Так, например, к помощи пластического хирурга прибегли Анна Хилькевич Дана Борисова и многие другие. Врачи считают, что импланты не мешают женщине, если та родит ребенка, кормить грудью.

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