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Двое детей выписаны из больницы после смертельно опасного отравления мышьяком
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Двое детей выписаны из больницы после смертельно опасного отравления мышьяком 

Вести Воронеж 25 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Трёхлетний мальчик и десятилетняя девочка пострадали в конце мая, вместе с ещё одним грудным ребёнком и их матерью.
Целая семья отравились колодезной водой в Семилукских выселках. В результате, женщина и младший ребёнок скончались. Позже специалисты нашли в пробах высокое содержание мышьяка. Теперь старшей девочке предстоит длительное лечение в центре реабилитации. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.
Ребёнку необходимо восстановить утраченные чувствительные и двигательные функции. Её брат, которого выписали чуть раньше, отправлен домой под наблюдение педиатра.
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