Двое детей выписаны из больницы после смертельно опасного отравления мышьяком

Трёхлетний мальчик и десятилетняя девочка пострадали в конце мая, вместе с ещё одним грудным ребёнком и их матерью.

Целая семья отравились колодезной водой в Семилукских выселках. В результате, женщина и младший ребёнок скончались. Позже специалисты нашли в пробах высокое содержание мышьяка. Теперь старшей девочке предстоит длительное лечение в центре реабилитации. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Ребёнку необходимо восстановить утраченные чувствительные и двигательные функции. Её брат, которого выписали чуть раньше, отправлен домой под наблюдение педиатра.