22 мифа о грудном вскармливании: узнай правду!

СодержаниеМиф 1: к кормлению грудью надо готовиться!Миф 2: ГВ портит форму грудиМиф 3: грудное вскармливание портит фигуруМиф 4: грудь надо готовить заранее!Миф 5: плоский или втянутый сосок — помеха ГВМиф 6: кормить надо 5 (7, 10) минут, чтобы избежать трещинМиф 7: все, что надо, ребенок высосет за первые 5-10 минутМиф 8: в первые дни молока нет, и надо докармливать/допаиватьМиф 9: молоко — еда, а не питьеМиф 10: кормить надо через определенные промежутки, чтобы грудь успевала наполнитьсяМиф 11: сцеживания после кормления и «перегорающее молоко»Миф 12: в одно кормление надо опустошать обе грудиМиф 13: кормить лежа вредно для ушекМиф 14: кормить долго вредно для зубовМиф 15: мамина грудь — не пустышка/просит грудь, значит, голодныйМиф 16: количество молока можно узнать при контрольном взвешиванииМиф 17: «скисшее молоко»Миф 18: ночью надо спатьМиф 19: «немолочная порода»Миф 20: не будите спящего ребенкаМиф 21: «пустое молоко»Миф 22: после года кормить грудью вредно!

Грудное вскармливание или кормление малышей грудью в последние полвека из естественного процесса вдруг превратилось в нечто сложное, требующее специальной подготовки и полной самоотверженности матери. Вместо предусмотренного природой способа питания, к которому изначально готовы практически все мамы, ГВ сегодня — способ накормить младенца, окруженный массой правил, требований и ограничений. В неделю мировой поддержки грудного вскармливания MedAboutMe рассказывает о самых распространенных мифах и объясняет, почему они возникли и где же правда о груди, молоке и младенцах.

Миф 1: к кормлению грудью надо готовиться!

В развивающихся странах с ГВ в основном по-прежнему все хорошо и естественно. Ребенок родился и присосался к груди, вот и весь процесс. Но в развитых странах, и Россия — не исключение, каждая будущая мать знает: к кормлению грудным молоком надо готовиться Так ли это? Нет, не так.

Этот миф возник в середине прошлого века, когда началась волна популяризации смесей-заменителей. Чтобы подчеркнуть их преимущества, производители начали говорить не только о пользе смесей, но и подчеркивать простоту такого метода и «сложности» ГВ. А мы, потребители, начали верить, и до сих пор нередко забываем, что это — миф, призванный увеличить прибыль компаний. Грудное вскармливание — легкий, удобный и, кстати, самый дешевый способ прокормить ребенка. Лучшая подготовка — следовать естественным побуждениям, а не советам о сцеживании, времени кормления и прочим вредным ограничениям. Природе виднее.

Миф 2: ГВ портит форму груди

И это неправда. Форма груди изменяется во время беременности, именно тогда жировая ткань заменяется на железистую: молочные железы увеличиваются в размере, чтобы вырабатывать больше молочка. Кормит мама или нет — изменения уже произошли до рождения малыша. А вот от того, насколько долго она будет кормить и как плавно заканчивать грудное вскармливание, зависит длительность и эффективность восстановления груди. Кормить надо подольше, отлучать ребенка от груди — медленно.

Молочные железы будут уменьшаться в объеме, жировая ткань — постепенно нарастать. Вернуться к «добеременным» формам получится вряд ли, но от кормления это не зависит. Влияет на форму груди беременность, и это факт.

Миф 3: грудное вскармливание портит фигуру

У этого мифа есть два источника. Первый — это заблуждение о том, что на ГВ женщине надо, как и в беременность, «есть за двоих». На самом деле и до родов, и после, если мама кормит, надо есть немного больше, но уж никак не в два раза. Во время беременности организм сам делает запасы, чтобы на первое время ресурсов хватило и на восстановление матери, и на производство молока. А чай со сгущенкой и булки с маслом откладываются как раз на теле, а не перерабатываются в молочко. Есть надо разумно и разнообразно, тогда фигура не пострадает.

Второй источник мифа — набор веса после резкого прекращения лактации. Все та же природа установила сроки реабилитации после беременности: если мама не занимается чревоугодием и ведет активный образ жизни, к добеременному весу она вернется через 1,5-2 года без усилий: ГВ также требует расхода калорий. А начальный этап похудения, не считая потери веса в родах, в норме стартует после 6-8 месяцев кормления грудью.

Вот если немного покормить ребенка грудным молоком и резко бросить — тогда может начаться рост массы тела. Организм еще не вернулся к гормональному балансу, так как на такое быстрое прекращение лактации он не запрограммирован.

Миф 4: грудь надо готовить заранее!

«Добрые советы» включают и растирание сосков жестким полотенцем, и вшивание в лифчик тряпочек, и даже «рассасывание груди» при помощи мужа. Все это — не только не нужно, но и вредно. Грудь изначально готова к вскармливанию, а всевозможные процедуры могут не только нарушить кожный покров и привести к раздражениям, трещинам и инфекциям, но и вызвать преждевременные роды: стимуляция сосков провоцирует выброс окситоцина.

Миф 5: плоский или втянутый сосок — помеха ГВ В это непросто поверить, но форма соска не имеет значения. Сосок — это оконечность груди, где сконцентрированы выходы протоков, маленькая область, откуда вытекает молоко. А сосет ребенок ареолу, темный кружок вокруг соска.

Что правда: при плоских или втянутых сосках маме, возможно, придется «поучить» малыша правильно сосать, присматривая, чтобы вся ареола была внутри рта. Это правильно для груди всех форм и размеров, но особенно важно при «особенных» сосках. Второй нюанс: никаких сосок и бутылочек ребенок до 3-4 недель знать не должен, это мешает процессу научения. Ну а примерно через месяц грудные соски при помощи малыша примут классическую форму, и все пойдет на лад.

Миф 6: кормить надо 5 (7, 10) минут, чтобы избежать трещин

А если кормит дольше, то «начнутся трещины/лактостаз» и прочие ужасы, приписываемые ГВ. Все не так.

Ограничение кормления по времени вредно. Трещины образуются в трех случаях:

если мама следует правилу «мойте грудь перед едой» и злоупотребляет гигиеной, иссушивая кожу груди; если ребенок прикладывается неправильно (ротик должен быть широко открыт и вся ареола должна в нем скрываться. Позволять «сползать на сосок» — значит, доставлять себе болезненные ощущения и вредить коже, и недодавать ребенку молока); на коже есть инфекция. Чаще всего — это грибок рода кандида, молочница. Из-за нее образуются болезненные трещины на сосках и воспаление во рту у малыша. Лечится инфекция довольно легко и безвредно, но лечиться придется вместе с ребенком. Миф 7: все, что надо, ребенок высосет за первые 5-10 минут

А кормить дольше — значит, баловать и «приучать к груди». Это неправда. Малыш постарше, может быть, и успеет наесться, если он уже умеет эффективно сосать, а организм мамы легко и быстро «отдает молоко». Но младенцам, особенно в самом начале, непросто совершать эти воистину титанические усилия по стимуляции железы и высасыванию молока. Они и устают в процессе, и грудь не всегда отдает волшебную жидкость ровной струйкой, порой и молочной железе нужны небольшие перерывы в процессе вскармливания.

Лучший вариант — дать ребенку определять самому, когда он наелся. Тогда он отпускает грудь, расслабляет ручки или умиротворенно засыпает.

Миф 8: в первые дни молока нет, и надо докармливать/допаивать

Молозиво, прозрачная жидкость, которая начинает вырабатываться в первые же часы после родов (а на самом деле еще до них), одна из удивительных придумок природы. По калорийности и концентрации оно превосходит молоко в несколько раз, и миллилитры, попадающие в ротик новорожденного, насыщают его, дают силы и полностью соответствуют возможностям и потребностям новенького человечка. Ни одна смесь на такое не способна, аналогов молозиву нет. А если бы ребенку была нужна вода в дополнение к молозиву первых дней, то мамин организм вырабатывал бы более жидкое молозиво. Он этого не делает: молозива новорожденному достаточно, а допаивание водой вымывает необходимые вещества из кишечника и дает дополнительную нагрузку на почки ребенка.

Миф 9: молоко — еда, а не питье

Ни один новорожденный детеныш млекопитающего не умеет доползать до источника воды и лакать ее. Потому что потребности в воде у него нет — она удовлетворяется грудным молоком даже в жарком климате. Молоко на 85% состоит из воды, и допаивать ребенка не надо. Во-первых, это мешает процессу пищеварения и всасывания питательных веществ, а во-вторых, если поить перед кормлением, то молока ребенок высосет меньше: в желудок все необходимое просто не влезет.

Миф 10: кормить надо через определенные промежутки, чтобы грудь успевала наполниться

Грудная железа при зрелой лактации не наполняется сама по себе. Как только ребенок набирается сил для активного сосания, железа начинает работать при прикладывании, и ощущения наполнения груди может и не быть совсем. Грудь может казаться «пустой», а ребенок при этом будет наедаться и хорошо расти.

Промежутки между кормлениями вырабатываются в индивидуальной паре «мать-малыш», а не в учебниках и пособиях. Как вам с ребенком хорошо, так и правильно.

Миф 11: сцеживания после кормления и «перегорающее молоко»

Если знать историю материнства в период СССР, то несложно понять, откуда появился этот миф. Матери должны были выходить на работу через 2-3 месяца после родов и при этом продолжать кормить ребенка грудью: на этот процесс выделялись определенные перерывы. Количество кормлений за сутки в норме не должно было превышать 6-ти, а ночью малышей надо было приучать спать без еды как можно раньше: мать и так должна работать, вести дом и ухаживать за младенцем, пусть хоть ночью поспит.

Так ограничивалось время стимуляции груди и во время кормлений, и ночами, в период наибольшей выработки пролактина. И чтобы хоть как-то продлить время ГВ, от женщин требовали сцеживать молоко после каждого прикладывания. Без этого молоко действительно «перегорало», уходило.

Если мама разумна и кормит ребенка по требованию, а не по будильнику, абсолютно никакого смысла в регулярном сцеживании нет, разве что изредка, чтобы создать «банк молока» про запас. А вот вред в таком процессе есть: если ограничивать ребенка в сосании и сцеживать, то малыш получает только «переднее» молоко, более водянистое и богатое лактозой. А заднего, более жирного и подходящего под категорию «еды», ребенок недополучит. А значит, будет расти медленнее, недоедать, зато получать каждый раз повышенную дозу молочного сахара, что приводит к лактазной недостаточности. Постоянно сцеживаться вредно!

Миф 12: в одно кормление надо опустошать обе груди

И это неверно. Опытные мамы советуют в точности наоборот: за одно кормление давать одну грудь, и на футболку или халатик прикалывать булавку/брошку, чтобы помнить, какую грудь дать в следующий раз.

Если давать обе груди в одно кормление, то могут быть три последствия, и нередко — все сразу. Ребенок будет получать только «переднее» молоко, а значит — недоедать и повышать риск лактазной недостаточности, а у мамы может развиться гиперлактация. И справиться с избытком грудного молока порой сложнее, чем с нехваткой. Это грозит лактостазами, маститами и дисбалансом уровня гормонов.

Миф 13: кормить лежа вредно для ушек

Действительно, кормление лежа повышает риск развития ушных инфекций. Если ребенка кормят из бутылочки. Форма соска маминой груди не позволяет молочку затекать в евстахиеву трубу, это раз. А два — проведенные исследования доказывают, что у малышей на ГВ количество болезней ушек в разы меньше, чем у «искусственников».

Миф 14: кормить долго вредно для зубов

И этот миф относится к детишкам на смеси, а также к любителям попить кефир/компотик среди ночи. При грудном вскармливании молоко практически не контактирует с зубами (которые, кстати, надо начинать чистить всем малышам еще на первых этапах прорезывания).

Миф 15: мамина грудь — не пустышка/просит грудь, значит, голодный

Это две противоположности одного явления: потребности ребенка в сосании. Еще внутри мамы малыш увлеченно сосал свой кулачок, пуповину, все, что мог дотянуть до рта. Эта потребность — врожденная, а грудное молоко по запаху и вкусу напоминает знакомые грудничку околоплодные воды и успокаивает. Поэтому дети периодами хотят просто сосать грудь, особенно это явно на кризисных этапах, скачках роста и развития, когда потребность в успокоении выше. Ребенку подсознательно хочется вернуться в безопасное место внутри мамы, и первый способ — присосаться к груди и почувствовать маму всем тельцем. Не надо отказывать, это пройдет само.

Миф 16: количество молока можно узнать при контрольном взвешивании

Так обычно запугивают мам в роддомах: ребеночек мало прибавляет, вот мы сейчас взвесим его до и после кормления, и все-то узнаем про вашу «молочность».

Много ли мы узнаем таким способом? Только то, сколько молока ребенок съел прямо сейчас. Если при этом количество кормлений маме ограничивают, то дитя, разумеется, будет недоедать: его желудок рассчитан на маленькие порции еды, которая поступает часто.

Хороший способ узнать, хватает ли молока, это «тест на мокрые пеленки»: в течение суток недельный малыш писает 6-8 раз (и чаще), моча светлая и прозрачная. Это — показатель достаточного питания, а не контрольные взвешивания.

Миф 17: «скисшее молоко»

Неизвестно, кто придумал, что невысосанное молоко в груди может «скисать», но с биологией он явно не был знаком. Иначе нам не нужна была бы молочная промышленность: стоило б немного подождать, и из коровы можно выдоить сливки, сметану, а то и сразу творог.

Глупый и вредный миф.

Миф 18: ночью надо спать

Спать, конечно, надо. Но и сосать — тоже. Желудок у ребенка на ГВ опорожняется быстро, и ему требуется еда. В том числе и ночью. А поскольку мама и дитя — единая саморегулирующаяся система, то от количества ночных прикладываний зависит объем дневного молока. Пролактин вырабатывается в ответ на сосание груди, и наиболее активное время выработки — с 3 до 8 утра. Это — основной запас на день. Если пропускать подутренние кормления, кормить долго не получится.

Миф 19: «немолочная порода»

Немолочная порода у животных — это те мамы, которые способны выкормить своих детей, но не дадут молока, чтобы напоить всех окружающих. Нет в природе понятия «немолочная порода», есть крайне редкие заболевания, как у млекопитающих, так и у людей. Но здоровые особи способны вскармливать детенышей молоком вне зависимости от породы. И у людей все точно также.

А мифы о «немолочности» идут от ограничений во времени кормления, количестве прикладываний и прочих правил — именно так приходилось кормить наших мам нашим бабушкам. Если эти вредные правила забыть, что о «молочности» говорить не придется: все наладится само.

Миф 20: не будите спящего ребенка

Большинство детей действительно не будет спать, если в желудке пусто. О голоде они заявят громким криком. Но если ребенок ослабленный, болеет, или это новорожденный, который спит дольше положенного и не получает свои минимальные 8 кормлений в сутки, надо поступиться собственным комфортом сейчас и разбудить. Иначе последствия могут быть тяжелыми.

Особого внимания требуют дети после медикаментозных родов, малыши с желтухой новорожденных, ПЭП, а также если мама принимает лекарственные препараты, если были родовые травмы и т. д.

Миф 21: «пустое молоко»

Исследователи выявили: даже недоедающие мамы с постоянным дефицитом питания могут успешно кормить ребенка. Миф о «пустом» молоке возник на двух основаниях: «переднее» молоко, первое, которое появляется из груди, — прозрачное и голубоватое. Это правильно, но для некоторых мам (и бабушек) служит признаком «пустоты», недостаточности питания. Посмотрите на «заднее» молоко, которое появляется спустя 7-10 минут сосания: оно густое, желтоватое и жирное.

Второй источник мифа — все те же правила «материнства и детства»: вводить прикорм как можно раньше, чтобы мать могла оставаться на работе дольше. К четырем месяцам, как говорили, «молоко пустеет», и детям надо есть уже твердую пищу. Надо ли уточнять, что этому совету мы обязаны поколениям с болезнями ЖКТ и эндокринной системы? Очень вредный миф.

Миф 22: после года кормить грудью вредно!

Ох уж эта волшебная ночь в день рожденья ребенка, когда под бой курантов молоко теряет свои полезные свойства и превращается в «пустышку», «баловство», а то и вовсе начинает вредить. Почему же все крупные приматы, наши ближайшие родственники, не смотрят на календарь, а кормят детей до 3-4 лет, и никто не выясняет, как долго доят корову или козу, не потеряло ли уже их молоко полезные свойства?

Вывод

Чтобы долго, успешно и приятно кормить малыша, помогая ему расти здоровым и счастливым, прислушивайтесь к себе, к ребенку и к голосу разума. Наш удивительный организм создан так, чтобы дети могли расти и в условиях пещеры, где нет молокоотсосов, специальных чаев для лактации и контрольных весов. А есть — единение матери с младенцем и чуткость к потребностям новорожденного. Это знание — самая главная подготовка к грудному вскармливанию, и другой нам не надо.

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