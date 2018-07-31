Какую помощь могут получить в Москве молодые семьи

Льготная ипотека, субсидии, денежные выплаты и приданое новорожденному — о том, что полагается молодой семье в столице и как это получить, читайте в материале портала Москва 24.

Итак, в вашей семье вот-вот случится долгожданное событие: через несколько месяцев вы станете родителями. На сеансе УЗИ вам, возможно, уже даже сказали пол будущего ребенка. От родных и друзей — нескончаемый поток поздравлений. Вы молоды, полны сил и точно знаете, что хотели этого. Но что вам обязательно нужно знать в этот момент жизни?

В первую очередь знайте, что вы не одни. Правительство Москвы уделяет огромное внимание поддержке молодых семей. И если у вас есть какие-то трудности — город поможет их решить. Главное, чтобы вам было не более 35 лет, и хотя бы один из вас был прописан на территории столицы.

Жилье

С милым рай и в шалаше, но квартира все же лучше. Особенно, когда речь заходит о малыше. Если вы пока не заработали на собственное жилье или если ваша квартира слишком тесна для троих (а может даже четверых или пятерых), можно войти в программу "Молодой семье — доступное жилье".

Как и было сказано выше, обоим родителям в семье с детьми может быть 35 лет, но не более. Кстати, семья может быть и неполной, но мать или отец все равно не должны перешагнуть этот возрастной рубеж. Если же в семье пока нет детей, она тоже может рассчитывать на поддержку государства, но тут, помимо возраста, важна еще одна цифра — молодые должны состоять друг с другом в зарегистрированном браке не менее года.

все члены семьи должны быть гражданами России;

хотя бы один из супругов должен быть зарегистрирован по месту жительства в Москве более 10 лет и еще: встать на учет нуждающихся нужно до 1 марта 2005 года. А конкретно для Москвы важны еще следующие условия:

Если все критерии соблюдены, а бумаги оформлены должным образом, семья может купить у города жилье в ипотеку по сниженной ставке. Взять кредит можно в любом банке, который одобрит такую ипотеку. Стоимость жилья, которое можно приобрести, рассчитывается по утвержденной методике, но, если говорить простыми словами, цена будет зависеть от местоположения квартиры, ее размера, наличия у семьи льгот и того, как долго они уже состоят на жилищном учете (в среднем, цена такой квартиры ниже рыночной примерно в четыре раза).

Но даже это — не предел. Осенью депутаты Мосгордумы будут принимать проект бюджета на следующий год, и в рамках обсуждений может быть увеличена статья расходов на поддержку молодых семей.

Выплаты

Но, конечно, не "жильем единым" существует молодая семья. Пока женщина ухаживает за новорожденным, все финансовые тяготы ложатся на плечи мужчины. И коль мы говорим о семье молодой, не стоит забывать, что, скорее всего, оба счастливых супруга находятся только в самом начале карьерной лестницы. Проще говоря, денег может не хватать. Но и тут город готов помочь.

Начнем с того, что на выплаты можно претендовать уже на ранних сроках беременности.

Далее: молодым семьям в столице в связи с рождением ребенка полагается крупное единовременное пособие (и единовременная компенсационная выплата в связи с усыновлением). Сумма — чуть больше 82 тысяч рублей. Получить деньги можно, заполнив заявку на портале mos.ru

родители являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране;

рожденный или усыновленный ребенок так же является гражданином РФ;

размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (для Москвы — 28 тысяч рублей). Кроме того, те, кто после 1 января 2018 года родили или усыновили первого ребенка, могут рассчитывать на ежемесячную выплату. В Москве эта сумма — чуть больше 14 тысяч рублей. А требования следующие:

Обратиться за выплатой может женщина, которая родила или усыновила ребенка. Если же она умерла или была лишена родительских прав, документы подать может отец. Или законный опекун в том трагическом случае, если мертвы или лишены прав оба родителя. Подробный перечень необходимых документов можно найти на сайте Департамента труда и социальной защиты населения.

А кроме того, за рождение или усыновление второго ребенка семьям, у которых средний доход на душу не превышает 1,5 прожиточных минимума, тоже положена ежемесячная выплата. И это — помимо единовременной выплаты материнского капитала.

Подарки и помощь

И совсем не лишним для молодых родителей будет "Приданое для новорожденного". Что нужно маленькому человечку? Как выбрать необходимые товары? Что купить сначала, а что — потом? С этими вопросами они разберутся позже, а для начала можно положиться на экспертов, которые составили список из 44 предметов, которые могут понадобиться малышу. Все эти вещи входят в подарок, который получают все дети, родившиеся в Москве с 1 января 2018 года.

Таким образом, молодые родители избавлены от лишней суеты и беготни при покупке самых простых, базовых вещей, которые нужны каждому маленькому человеку. Сэкономив время и силы на покупках, мама и папа могут спокойно заниматься своими малышами в самые важные дни их жизни.

Выдача "Приданого для новорожденного" осуществляется при выписке мамы из родильного отделения. А требования прежние: чтобы один из родителей был прописан в столице.

Это помощь материальная. А есть в городе и поддержка другого рода. Для молодых семей с детьми работают круглосуточный телефон психологической помощи, служба медиации (примирения), горячая линия для срочных консультаций по любым вопросам. Подробнее узнать обо всем этом можно также на сайте профильного ведомства.