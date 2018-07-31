Страх одиночества сильнее страха высоты: почему малыши выпадают из окон

С начала весны уже несколько десятков детей в Екатеринбурге пострадали при падении из окон. Такие новости, к сожалению, появляются довольно часто. В мае из окна дома на Ангарской выпала двухлетняя девочка, которая осталась дома под присмотром старшей сестры. А на Опалихинской после падения с 14-го этажа погиб 10-летний мальчик.

Мы поговорили с заместителем главврача по хирургии Детской городской клинической больницы № 9 Игорем Огарковым и нейрохирургом ОДКБ № 1 Алексеем Сухаревым о том, почему такие случаи часто происходят, какие травмы получают малыши, какую первую помощь можно оказать ребёнку и сможет ли он полностью восстановиться.

Страх одиночества сильнее страха высоты

Зачастую дети высовываются и падают из окон, когда просыпаются и не видят родителей рядом. Например, на Вторчермете с восьмого этажа общежития чуть не выпал пятилетний мальчик, который проснулся один дома и искал родителей.

— Такой ситуации вообще не должно случиться, — рассказывает заместитель главврача по хирургии 9-й больницы Игорь Огарков. — Самая частая ошибка — мамы оставляют 3–6-летних детей одних дома. Пока ребёнок спит, матери уходят в парикмахерскую или к подружкам, думая, что успеют вернуться до того, как малыш проснётся. У ребёнка ярко выраженное чувство страха одиночества. Страх одиночества сильнее, чем страх высоты. И вот ребёнок летом просыпается один, подходит к открытому окну и видит маму, которая отходит от подъезда во дворе. Москитные сетки создают иллюзию препятствия у детей, они, как правило, опираются на них и выпадают из окон вместе с ними.

Ещё одна из распространённых ошибок родителей — детей до года они кладут на подоконник, чтобы они лучше познали мир. На родителей, к сожалению, призывы врачей не открывать окна действуют слабо. Статистика падений малышей из окон меньше не становится.

Если ребёнок дышит, просто вызовите скорую

— В моей практике самый высокий этаж, с которого дети падали, — 15-й. Если малыш в сознании и дышит, не нужно ничего делать, просто вызовите скорую помощь. Она, как правило, приезжает буквально уже через несколько минут, — рассказывает Игорь Огарков. — Екатеринбуржцы уже научены и знают, что своими действиями при травме (сгибать и разгибать конечности, шею, диагностировать переломы) могут нанести вреда больше, чем просто вызвать скорую, ничего не делая.

Если ребёнок задыхается — нужно расстегнуть одежду, чтобы пострадавшему было легче дышать, прочистить дыхательные пути. Если заметили рвотные массы, необходимо повернуть голову пострадавшего набок и освободить рот от рвотных масс. Сейчас у всех есть с собой платочки, одноразовые салфетки — это может сделать любой очевидец. В ситуации, если выпавший из окна ребёнок не дышит, необходимо сделать искусственное дыхание и массаж сердца (тем, кто знает и умеет правильно эти манипуляции выполнять).

Паралич и нарушение речи может остаться на всю жизнь

— При таких падениях дети получают тяжёлые черепно-мозговые травмы и переломы конечностей, носа, челюсти; травмы позвоночника и спинного мозга, переломы рук и ног. Также могут быть повреждения органов грудной клетки, брюшной полости: разрывы печени, селезёнки, — рассказывает детский хирург. — После таких травм дети в среднем восстанавливаются полтора месяца: кто-то за три недели, а кто-то за три месяца. Всё зависит от тяжести травм.

Первая помощь оказывается в машине скорой помощи: искусственная вентиляция лёгких, интубация трахеи. В ДГКБ № 9 уже проводят более детальную диагностику с использованием компьютерной томографии и принимают решение о необходимой операции на головном мозге, грудной клетке или брюшной полости.

После падения из окна порой дети не восстанавливаются. На всю жизнь может быть нарушена координация движений, речь, частичный или полный паралич может остаться на всю жизнь. Также могут быть психические нарушения, такие дети могут начать отставать в развитии от своих сверстников. Из личной практики отмечу, что процент полного восстановления детей в среднем достигает 80–90%.

Падения с диванов и пеленальных столиков

Выпавших из окон детей везут и в ОДКБ № 1, но только если ребёнок в тяжёлом состоянии и скорой быстрее довезти его до областной больницы. Последний такой случай, по словам врача-нейрохирурга Алексея Сухарева, был несколько лет назад.

В основном врачи этой больницы работают с пациентами до 6 месяцев, которые падают с пеленальных столиков, кроватей и диванов. Из 80% обращений, детей просто наблюдают амбулаторно. У тех, кого всё же привозят в больницу, — черепно-мозговые травмы и внутримозговые гематомы.

— Чтобы пациент реабилитировался, с ним работают логопеды, ортопеды, врач ЛФК, — рассказывает один из врачей нейрохирургического отделения. — Но не исключено, что после таких травм у ребёнка может развиться эпилепсия, могут быть нарушения двигательных функций, если было повреждение спинного мозга.

Врачам ОДКБ приходится разбираться и со случаями жестокого избиения детей родителями.

— Бывает, что ребёнок поступает к нам с гематомой, а во время обследования мы находим переломы и выявляем случаи жестокого обращения родителей с детьми. В таких ситуациях дальше уже разбирается полиция, — говорит специалист.