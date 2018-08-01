Бийчанин убил котенка на глаза у детей

Житель Бийска на глазах у прохожих и ребенка убил котенка, сообщает Бийский рабочий со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел днем в одном из дворов на улице Короленко. У подъезда дома появилась коробка с двумя маленькими котятами, которых стали подкармливать местные жители. Один был очень спокойный, другой же с удовольствием принимал угощение от людей. С ним-то и расправился мужчина. По словам очевидцев, он с силой крутанул голову котенка, а затем выбросил животное на землю. В этот момент рядом находились, помимо взрослых, и маленькие дети, для которых этот поступок стал полной неожиданностью. Люди вызвали полицию и попытались задержать бийчанина.

Свой поступок он объяснил так: «Дети принесли. Я им русским языком говорил: отнесите… ».

Второго котенка ветеринару пришлось усыпить. По словам местных жителей, на днях во дворе нашли котенка с переломанными лапами.

Напомним, недавно в жестоком обращении с животным обвинили двух школьниц из Бурлинского района. Одна из девочек отрубила топором голову котенку, другая же снимала все это на видео.