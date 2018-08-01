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Бийчанин убил котенка на глаза у детей
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Бийчанин убил котенка на глаза у детей 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Житель Бийска на глазах у прохожих и ребенка убил котенка, сообщает Бийский рабочий со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел днем в одном из дворов на улице Короленко. У подъезда дома появилась коробка с двумя маленькими котятами, которых стали подкармливать местные жители. Один был очень спокойный, другой же с удовольствием принимал угощение от людей. С ним-то и расправился мужчина. По словам очевидцев, он с силой крутанул голову котенка, а затем выбросил животное на землю. В этот момент рядом находились, помимо взрослых, и маленькие дети, для которых этот поступок стал полной неожиданностью. Люди вызвали полицию и попытались задержать бийчанина.
Свой поступок он объяснил так: «Дети принесли. Я им русским языком говорил: отнесите… ».
Второго котенка ветеринару пришлось усыпить. По словам местных жителей, на днях во дворе нашли котенка с переломанными лапами.
Напомним, недавно в жестоком обращении с животным обвинили двух школьниц из Бурлинского района. Одна из девочек отрубила топором голову котенку, другая же снимала все это на видео.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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