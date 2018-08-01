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Прокуратура завела дело после убийства котенка жителем Бийска
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Прокуратура завела дело после убийства котенка жителем Бийска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
БАРНАУЛ, 1 авг — РИА Новости. Прокуратура Бийска возбудила уголовное дело против местного жителя, убившего котенка на глазах у взрослых и детей, сообщает в среду официальный сайт ведомства.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях 30 июля.
"В ходе проверки установлено, что неизвестный мужчина сжал котенка в руках и свернул ему голову, после чего бросил его рядом, очевидцами данного происшествия стали взрослые и дети. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, повлекшее его гибель), по которому в настоящее время проводится дознание", — говорится в сообщении. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
За последнее время это не первый громкий случай жестокого обращения с животным в Алтайском крае. Ранее алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Кадры сопровождаются смехом и общением с подружкой. Девушка оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха. Также прокуратура Алтайского края заявила, что проведёт проверку в школе, где обучается девочка, после чего даст правовую оценку. Активисты разместили петицию за принятие мер по отношению к фигуранткам истории, за два дня петицию подписали более 42 тысяч человек.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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