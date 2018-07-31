Плоды взросления

В наши дни встречаются люди, которые, несмотря на свой далеко не юный возраст, проявляют незрелое самосознание, капризность, безответственное отношение к жизни, будто они так и не вышли из подросткового возраста.

Однако долгие века в представлениях людей отрочество не выделялось в заслуживающий внимания этап человеческой жизни.

Безусловно, о детях заботились, их воспитывали, им прививали нужные навыки. Детям адресованы специальные жанры фольклора: потешки, колыбельные, сказки. Но ценность детского возраста долгое время не осознавалась. На детей смотрели как на потенциальных взрослых: наследников, помощников, работников. Период между малолетством и совершеннолетием не был ярко выраженным, а граница между ними не была четкой. Она определялась не конкретным возрастом, а вступлением в обязанности взрослого человека в силу правового статуса, с обретением способности к труду или вступлением в брак. В свои 13—14 лет подросток мог стать кормильцем семьи, главой государства, а девочка — супругой и хозяйкой дома. На протяжении многих столетий детство заканчивалось внезапно, и человек гораздо раньше входил во взрослую жизнь.

К концу XIX и особенно в XX веке возросло число детей и подростков, которые могли получить образование. При этом образование становилось все более полным и требовало все больше времени. Для значительной части подрастающего поколения наступление совершеннолетия переместилось к завершению учебы. Зарабатывать себе на жизнь, платить налоги, обеспечивать семью люди начали ощутимо позже, чем их предки. Период взросления — переходный этап человеческой жизни от детства к зрелости приобрел четкие границы.

Соответственно с ΧIΧ века стал заметно развиваться интерес к личности ребенка и к детству как таковому. Самостоятельными научно-прикладными дисциплинами стали педагогика и педиатрия. Появились литературные произведения, написанные от имени ребенка и доступные для чтения детям. Из отечественных книг в первую очередь на память приходят «Детские годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксакова и трилогия Льва Николаевича Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

В следующем, ХХ столетии детская литература — как художественная, так и научно-популярная, развивалась как никогда ранее во всей мировой истории. Этот век стал временем особого внимания к периоду ученичества. Подростковый возраст и юность стали предметом внимательного изучения в разных областях знания. В лечении детских заболеваний были достигнуты колоссальные успехи. Значительно обогатились педагогическая теория и практика. В отдельные области знаний выделились возрастная психология и психология детства.

Самому подростку происходящие с ним изменения могут казаться особенными, такими, каких ни у кого никогда не было. Собственные переживания и тревоги юный человек может принять за исключительные, свойственные только ему. И здесь свою добрую роль могут сыграть книги о подростках и для подростков, помогающие читателю увидеть, что не только у него были и есть такие проблемы. Важно только, чтобы это были качественные книги, которые и выход из сложной ситуации подскажут, и ответы на сложные жизненные вопросы предложат в ненавязчивой художественной форме.

То же самое относится и к популярной литературе по психологии и физиологии подростков. Безусловное благо, что сегодня эти вопросы изучены достаточно подробно. Подростковым особенностям посвящено множество книг, статей, выступлений. Но не все публикации можно назвать добрыми советчиками. Серьезные, обоснованные труды, написанные настоящими специалистами, и советы, предлагаемые ими родителям учеников и самим растущим людям, безусловно, окажут помощь. Надо только помнить, что не все рекомендации универсальны. На практике приходится учитывать детали и особенности каждой конкретной ситуации. В целом же работы компетентных ученых-психологов не только обогащают теоретическую науку, но и сообщают родителям, педагогам, всем людям, работающим с подростками, много ценных сведений, наблюдений, практических рекомендаций.

Однако в области психологии сегодня есть немало псевдоспециалистов, которые также публикуются, активно навязывая свою точку зрения, не имеющую научного обоснования. Их «наблюдения» и рекомендации могут заметно навредить всем: самому подростку, семье, в которой он растет, окружающим людям. Христос наставлял проверять истинность всякого учения по его плодам (см. Мф. 7, 15—20). Во многом потому, что по совету псевдопсихологов в подростках и молодежи взращивается эгоизм, концентрированное внимание только к собственным потребностям и запросам, в наши дни столь широко распространены иждивенчество, «дети-бумеранги», безответственность, лудомания и другие проявления инфантильности в образе жизни взрослых людей. Ведь если человека с юных лет не научить обуздывать свои прихоти, ему придется нелегко в дальнейшей жизни.

Инфантилизм как проблема берет свое начало в неправильной жизненной установке — эгоцентризме, сформированном в подростковом возрасте. Человек же призван ставить в центр своей жизни не себя, а Христа. И мы, взрослые, должны научить подростков и юношество любить Господа, а это значит знать и исполнять Его заповеди (см. Ин. 14, 21). В этом залог добрых и сладких плодов подросткового воспитания — нашего и наших детей земного счастья и вечного блаженства.