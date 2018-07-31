На помощь молодым семьям в России пришли социальные няни

В нескольких регионах России действует специальный проект помощи родителям «Социальная няня». Воспитывать детей помогают сертифицированные специалисты. Все подробности узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Паршинцев

Маленькая София всегда радуется, когда приходят добрая тетя Оля. Еще бы, в год и три девочка знакома с няней большую часть своей жизни. Два раза в неделю по три с половиной часа специалист по присмотру за ребенком, так официально называется профессия, проводит время дома. Пока мама троих детей, Эльвина, может хоть что-то сделать вне его.

«Мне надо вот старших водить в поликлиники, в молочную кухню мы ходим. К себе в поликлинику. Когда такие дела появляются, уже с няней оставляем», — рассказала мама троих детей Эльвина Янбухтина.

Пилотный социальный проект решили опробовать на двух регионах России: Вологодской области и Башкортостане. Стартовала программа год назад.

«В основном пользуются услугой молодые семьи в возрасте до 35 лет. И понятно, почему она востребована: она дает некоторую передышку молодым мамочкам. Возможность сделать какие-то дела, оформить документы, совершить покупки. И мы уверены, что эта услуга в будущем будет только развиваться», — пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Роза Кузьменко.

Услуга платная — 140 рублей за разовое посещение. Одиноким мамам, правда, также как многодетным и семьям с детьми — инвалидами скидка в 15 рублей. А тем у кого доход ниже 14 тысяч в месяц, вообще бесплатно.

— Привет, Есения! Как дела?

— Хорошо.

— Останемся?

— Да.

Двухлетняя Есения уже освоилась в социальном детском саду и легко отпускает папу на работу. С няней Гульнарой и еще девятью детьми может поиграть или почитать книгу.

— Вот еще одна загадка: зимой и летом одним цветом. Что это?

— Елочка.

— Молодец.

Няня Гульнара Юмадилова работает здесь всего полгода, четыре часа в день. Базового педагогического образования у нее нет. Поэтому в начале, говорит, было страшно. Ведь она отвечает за безопасность детей. Сейчас родители и дети к ней привыкли. Да и сама Гульнара открыла в себе новые способности.

«Я стала более спокойной, более внимательной. Я узнала, что я, оказывается, люблю маленьких детей, что в себе раньше не замечала», — призналась няня социального детского сада Гульнара Юмадилова.

Социальных нянь, как и соцработников, часто набирают по системе переквалификации. Курсы надо успешно закончить и получить сертификат, чтобы потом быть занятой и очень кому-то нужной.

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