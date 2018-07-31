Алена Водонаева передумала заводить второго ребенка

Около месяца назад Алена Водонаева месте с мужем и сыном от первого брака Богданом отправилась на отдых в Америку. Первые несколько недель семейство провело в Лос-Анджелесе, где посещали различные достопримечательности. При этом сын Алены Богдан в первую половину дня обязательно занимался и читал книги. Водонаева считает, что ребенок не должен сидеть без дела даже летом и серьезно подходит к обучению наследника.

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«Чему сына учишь?»: поклонники считают, что Водонаева «омерзительно» воспитывает восьмилетнего БогданаЗвезда в очередной раз продемонстрировала раскрепощенное поведение. Одни принимают его за отсутствие комплексов, другие называют «пошловатым». Несколько дней назад все семейство отправилось в Лас-Вегас, где Алена и Алексей решили еще раз пожениться. На этот раз на бракосочетании присутствовал сын Водонаевой. По словам Алены, они с мужем решили устроить вторую свадьбу во многом ради Богдана, так как мальчик был сильно обижен, что не принимал участия в первом бракосочетании.

После второй свадьбы поклонники стали поздравлять Алену и поинтересовались, планирует ли телеведущая родить еще одного малыша. Ранее Водонаева признавалась, что через некоторое время хотела бы еще раз стать мамой, но теперь мнение ведущей изменилось.

фото: instagram

Напомним, что осенью прошлого года ведущая Алена Водоваева вышла замуж во второй раз — ее избранником стал музыкант Алексей Косинус. Пара устроила красивую церемонию только для двоих в Северной столице.