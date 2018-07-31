Жительница Алтайского края подобрала ребенка ночью на улице

Жительница Новоалтайска Юлия Бабаева подобрала маленького ребенка ночью на улице.

Женщина рассказала во соцсетях, что около 5 часов утра 30 июля она возвращалась с работы в микрорайоне Белоярск. Ехала по улице вдоль леса и увидела в кустах двухлетнего мальчика. Ребенок плакал, он замерз и был напуган.

Юлия отогрела мальчика в машине и вызвала полицию. Днем она позвонила в отделение, чтобы узнать о судьбе ребенка. Там ей сказали, что мальчика передали матери, но других подробностей не сообщили.