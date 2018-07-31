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Жительница Алтайского края подобрала ребенка ночью на улице
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Жительница Алтайского края подобрала ребенка ночью на улице 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жительница Новоалтайска Юлия Бабаева подобрала маленького ребенка ночью на улице.
Женщина рассказала во соцсетях, что около 5 часов утра 30 июля она возвращалась с работы в микрорайоне Белоярск. Ехала по улице вдоль леса и увидела в кустах двухлетнего мальчика. Ребенок плакал, он замерз и был напуган.
Юлия отогрела мальчика в машине и вызвала полицию. Днем она позвонила в отделение, чтобы узнать о судьбе ребенка. Там ей сказали, что мальчика передали матери, но других подробностей не сообщили.
В ГУ МВД по Алтайскому краю информацию о «найденыше» подтвердили. Установлено, что мальчик 2014 года рождения ушел из дома в частном секторе. Семья, в которой он воспитывается, благополучная, в ней трое детей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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