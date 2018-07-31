«Мамой года» стала дизайнер детской одежды из Костромы

29 июля состоялось грандиозное финальное шоу проекта «Мама Года», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU На протяжении 2 месяцев конкурсантки проявляли свои умения в самых разных областях. Они занимались спортом, готовили, танцевали, преображались внешне и, конечно же, общались с детьми.

В каждом из этапов была своя победительница:

Но вот судить финальное шоу организаторы предоставили детям. Жюри собралось действительно звездным. Самые активные и лучшие дети Костромы определили, кто же из участниц станет «Мамой года».

В этот вечер перед зрителями развернулось настоящее шоу, в котором всем мамам удалось по максимуму проявить свой творческий потенциал! Были и жаркие танцы, очень нежные и трогательные прозы, вокальные номера, показывали изысканные авторские коллекции одежды, а кто-то и вовсе попробовал себя в новом для себя амплуа и подготовил необычайную коллекцию одежды и аксессуаров из бумаги, был и оригинальный жанр, детские представления, театрализованные постановки.

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Места распределились следующим образом: 1 место — Таратина Ирина

2 место — Чекмарева Полина и номинация «Народная мама»

3 место — Дюбина Евгения и номинация «Бизнес мама»

Ирина Таратина ответила на пару вопросов корреспондента портала K1NEWS.RU Кем ты работаешь?

— Я конструктор детской одежды в компании ORBY

Чем увлекаешься?

— Люблю танцевать. Танцую с раннего детства. Именно танец помог мне завоевать 1 первое место в конкурсе «Мама года». «Грязные бальные танцы»— именно так охарактеризовали мое выступление на финале. Но оно проникло в сердца зрителей и жюри. Я постаралась через танец передать взаимоотношения мужчины и женщины.

— Как распорядишься призом?

Кроме главной короны я еще выиграла путевку в теплую страну. Это здорово! Полетим обязательно всей семьей.