Ещё
Самое смешное видео про отдыхающих на пляже малышей
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Мои подруги считают, что я зажралась"
"Мои подруги считают, что я зажралась"

Самое смешное видео про отдыхающих на пляже малышей 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите, как отдыхают эти милые крохи и какие казусы с ними случаются на берегу океана.
Малыши то и дело попадают в курьезные ситуации: то они неудачно спустятся с горки, то прыгнут в бассейн с разбега, то застрянут в самом неожиданном месте, а то споткнутся во время исполнения любимой песни.
Все это происходит из-за того, что крохи очень эмоциональны в своих решениях, никогда не думают о последствиях, как взрослые, и просто веселятся от всей души.
Сегодня мы вам покажем еще одно очень смешное видео о малышах, которые отправились на курорт, чтобы наплаваться в море вдоволь и принять солнечные ванны.
Однако даже во время отдыха крохи не перестают удивлять своим невезением и неловкостью.
В этом ролике вы увидите, как малышей накрывает волнами, как они пробуют песок на вкус, как пускаются в пляс на берегу океана и падают, как строят замки из песка, которым не суждено простоять долго, и многое другое.
Смотрите скорее видео, оно точно поднимет вам настроение!
Letidor.ru: последние новости
Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Раков, Скорпионов, Рыб 4 советских мифа о детях-сиротах, которым мы до сих пор верим, а зря Четыре «плохие» игры, в которые детям не только можно, но и нужно играть
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри21
Некрасивые жены звездных красавцев3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае14
Рудковской припомнили бывших мужчин16
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды Дети
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
10:09
Шесть мифов о воде, в которые не нужно верить
Здоровье
09:04
Пугающие изъяны во внешности супермоделей
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение