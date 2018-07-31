Самое смешное видео про отдыхающих на пляже малышей

Смотрите, как отдыхают эти милые крохи и какие казусы с ними случаются на берегу океана.

Малыши то и дело попадают в курьезные ситуации: то они неудачно спустятся с горки, то прыгнут в бассейн с разбега, то застрянут в самом неожиданном месте, а то споткнутся во время исполнения любимой песни.

Все это происходит из-за того, что крохи очень эмоциональны в своих решениях, никогда не думают о последствиях, как взрослые, и просто веселятся от всей души.

Сегодня мы вам покажем еще одно очень смешное видео о малышах, которые отправились на курорт, чтобы наплаваться в море вдоволь и принять солнечные ванны.

Однако даже во время отдыха крохи не перестают удивлять своим невезением и неловкостью.

В этом ролике вы увидите, как малышей накрывает волнами, как они пробуют песок на вкус, как пускаются в пляс на берегу океана и падают, как строят замки из песка, которым не суждено простоять долго, и многое другое.

Смотрите скорее видео, оно точно поднимет вам настроение!