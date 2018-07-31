Ещё
48-летняя Наоми Кэмпбелл ждет первенца от молодого возлюбленного?
Далее:
Читайте также:
Ещё

48-летняя Наоми Кэмпбелл ждет первенца от молодого возлюбленного? 

WMJ.ru 30 минут назад
Фото: WMJ.ru
Молодой бойфренд Наоми Кэмпбелл опубликовал фото с УЗИ и озадачил поклонников модели.
Последние несколько месяцев Наоми встречается с 35-летним рэпером Skepta. И хоть пара официально не подтверждала свои отношениях, влюбленные уже выходили в свет, а также снимались для обложки GQ. Разумеется, к рэперу сейчас повышенное внимание со стороны поклонников модели. Поэтому каково же было удивление пользователей, когда несколько часов назад в его Instagram появилось фото с УЗИ, на котором запечатлен малыш. В подписи к кадру Skepta поставил смайл-розу.
Единственное, что можно увидеть на снимке — фамилию рэпера — Аденуга. Теперь пользователи гадают: кто же является матерью ребенка Skepta? Неужели Наоми решилась на первенца? Или же пара уже давно рассталась?
Будем следить за развитием событий.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
«Лена-толстенькие ножки»: Перминова удивила фолловеров своим детским фото «Я очень хотела еще одного»: 45-летняя Гвинет Пэлтроу призналась в мечте о третьем ребенке Это ревность: Гарнер запрещает Аффлеку знакомить детей с новой возлюбленной
Женский форум  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые экстремальные шпагаты Волочковой30
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Некрасивые жены звездных красавцев6
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами9
Беременная Хилькевич сделала секси-фото6
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение