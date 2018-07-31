48-летняя Наоми Кэмпбелл ждет первенца от молодого возлюбленного?

Молодой бойфренд Наоми Кэмпбелл опубликовал фото с УЗИ и озадачил поклонников модели.

Последние несколько месяцев Наоми встречается с 35-летним рэпером Skepta. И хоть пара официально не подтверждала свои отношениях, влюбленные уже выходили в свет, а также снимались для обложки GQ. Разумеется, к рэперу сейчас повышенное внимание со стороны поклонников модели. Поэтому каково же было удивление пользователей, когда несколько часов назад в его Instagram появилось фото с УЗИ, на котором запечатлен малыш. В подписи к кадру Skepta поставил смайл-розу.

Единственное, что можно увидеть на снимке — фамилию рэпера — Аденуга. Теперь пользователи гадают: кто же является матерью ребенка Skepta? Неужели Наоми решилась на первенца? Или же пара уже давно рассталась?

Будем следить за развитием событий.

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Фото:Instagram, Global Look Press