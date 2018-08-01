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После слухов о беременности Наоми Кэмпбелл показала живот
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После слухов о беременности Наоми Кэмпбелл показала живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Накануне поклонники Наоми обсуждали ее возможную беременность от 35-летнего рэпера Skepta, который в своем Instagram опубликовал фотографию малыша с УЗИ. С ним модели приписывают роман. Кэмпбелл никак не прокомментировала свое грядущее материнство. Вместо этого модель опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в черном бикини на яхте. Взору поклонников открывается плоский живот модели без единого намека на интересное положение.
Напомним, в свои 48 Наоми ни разу не была замужем. Модель предпочитает наслаждаться жизнью и крутит романы с разными успешными и знаменитыми мужчинами. Среди ее возлюбленных были актер Роберт Де Миро и миллиардер Владислав Доронин. Детей у Наоми нет.
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Фото:Instagram
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