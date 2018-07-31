В СМИ и соцсетях заподозрили, что Наоми Кэмпбелл ждет ребенка

Возлюбленный модели заинтриговал публику снимком УЗИ.

35-летний рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, возлюбленный 48-летней топ-модели Наоми Кэмпбелл , спровоцировал слухи о беременности звезды.

В СМИ и соцсетях вовсю обсуждают грядущее пополнение звездной четы, а поводом для этого послужил весьма непрозрачный намек мужчины. В личном блоге артист разместил снимок УЗИ с личиком ребенка, причем в углу значится его фамилия — Аденуга.

Публикация от Skepta (@skeptagram)

30 Июл 2018 в 8:41 PDT Фото: Instagram

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