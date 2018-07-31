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В СМИ и соцсетях заподозрили, что Наоми Кэмпбелл ждет ребенка
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В СМИ и соцсетях заподозрили, что Наоми Кэмпбелл ждет ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Возлюбленный модели заинтриговал публику снимком УЗИ.
35-летний рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, возлюбленный 48-летней топ-модели Наоми Кэмпбелл, спровоцировал слухи о беременности звезды.
В СМИ и соцсетях вовсю обсуждают грядущее пополнение звездной четы, а поводом для этого послужил весьма непрозрачный намек мужчины. В личном блоге артист разместил снимок УЗИ с личиком ребенка, причем в углу значится его фамилия — Аденуга.
Публикация от Skepta (@skeptagram)
30 Июл 2018 в 8:41 PDT  Фото: Instagram
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