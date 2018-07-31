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Новорожденный малыш скончался в череповецком роддоме
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Новорожденный малыш скончался в череповецком роддоме 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Это произошло в одном из городских родильных домов. В течение недели за жизнь ребенка боролись врачи, но накануне он скончался в роддоме. Сообщение следователями зарегистрировано по информации сети Интернет.
Как сообщает областной следственный комитет, малыш появился на свет 22 июля и был очень слаб. По словам мужа роженицы, женщина сначала обратилась в другой роддом, но там ей отказали в медицинской помощи и отправили в городской роддом.
По данному факту начата доследственная проверка. Следствие проверит всю информацию об обстоятельствах и причинах происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение.
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