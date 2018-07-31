Новорожденный малыш скончался в череповецком роддоме

Это произошло в одном из городских родильных домов. В течение недели за жизнь ребенка боролись врачи, но накануне он скончался в роддоме. Сообщение следователями зарегистрировано по информации сети Интернет.

Как сообщает областной следственный комитет, малыш появился на свет 22 июля и был очень слаб. По словам мужа роженицы, женщина сначала обратилась в другой роддом, но там ей отказали в медицинской помощи и отправили в городской роддом.

По данному факту начата доследственная проверка. Следствие проверит всю информацию об обстоятельствах и причинах происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение.