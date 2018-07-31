Как выбрать одежду в детский сад. 12 советов опытной мамы

Две прогулки, тихий час, физкультура — на одевания и раздевания в саду дети тратят по полдня. Поэтому постарайтесь максимально упростить ребенку жизнь. Пышные платья, пиджачки, рубашки и комплекты из пяти частей оставьте для праздников и походов в гости. Главный критерий при выборе одежды для сада — ребенок должен легко справляться с ней сам. Вот несколько моментов, на которые надо обратить внимание:

«Верх» без застежек

В первый год-два лучше обойтись вообще без застежек — без пуговиц, молний и кнопок. Даже одна-единственная пуговичка сзади — и ребенку придется обращаться за помощью к воспитателю по несколько раз в день.

Лучше всего подойдет футболка или трикотажное платье, которые легко надеваются и снимаются через голову. Есть горловины «с нахлестом» — так голова пролезает еще легче.

Zara, платье 1099 рублей

H&M, хлопковое платье 1299 рублей

H&M, свитшот 799 рублей

Zara, толстовка 1399 рублей

«Низ» на резинке

Штанишки, шорты или юбка на резинке — лучший вариант для малышей, которым надо одеваться и раздеваться самим. Представьте, что ребенок вынужден просить взрослого помочь расстегнуть джинсы каждый раз, когда ему надо в туалет. Слишком тугие легинсы или штаны тоже не годятся. Поищите комфортный свободный вариант, когда раз-два и готово.

Benetton, юбка 1299 рублей

H&M, джоггеры 699 рублей

Короткий рукав

В группе всегда жарко, даже слишком. Поэтому кофты, колготки и прочие утеплители обычно не нужны. Хотя осенью бывает короткий период (неделя-две), когда на улице уже холодно, а отопление еще не включили — вот тогда нужно одеться потеплее.

Наша Мама, футболка 91 рубль

Kiabi, футболка 250 рублей

Хлопок, не синтетика

Не знаю, остались ли среди родителей любители синтетики, но на всякий случай напомню — детям нужна одежда из натуральных тканей. Дешевые синтетические костюмчики может отлично стираются и легко сохнут, но целый день в них играть и бегать не супер.

Uniqlo, футболка 399 рублей

Цветное и пестрое

Одежда в садике должна быть не маркая, пусть это и звучит как совет вашей бабушки. Выбирайте не слишком светлые цвета с рисунком или узором — пятна от еды на таком фоне не очень заметны, и к вечеру ребенок не будет напоминать беспризорника.

KIABI, леггинсы 250 рублей

Beneton, платье 1299 рублей

Несколько комплектов сразу

Покупая одежду, берите сразу несколько комплектов, примерно 3-4. Обязательно прикиньте, как все это будет сочетаться в самых разных комбинациях. Дети и воспитатели обладают невероятными способностями смиксовать то, что в шкафчике, в совершенно ядреную смесь.

Zara, комплект 1399 рублей

H&M, джемпер и вельветовые брюки 999 рублей

Обувь на липучке

В группу лучше всего подойдут летние сандалии — там нога максимально открыта и не потеет. Отлично, если у вас остались хорошие сандалии с лета. Если же нет, то как раз в конце лета-начале осени можно купить летнюю обувь на распродаже. Это касается и уличной обуви. Ботиночки на шнурках оставьте «на выход». Молния, кстати, тоже не самый хороший вариант — она часто бывает слишком тугой для ребенка или заедает. Лучше всего подойдет широкий сапожок на липучке.

Adidas, кроссовки 3990 рублей

Декатлон, сандалии 999 рублей

Шапка-шлем

Это гениальное изобретение — завязок нет, горло закрыто, снимается одним движением. В общем одна вещь отлично заменяет две, шапку и шарф. Если шлемы вам не нравятся, а шарф нужен, можно купить горловинку или шарф-снуд. А вот длинный шарф брать в садик не надо — он может за что-то зацепиться, за него могут дернуть, да мало ли.

Reima, шапка-шлем 923 рублей

Kivat, шапка-шлем 3170 рублей

Варежки и перчатки на резинке

Непривязанные варежки теряются. 100%. На резинке они тоже каким-то образом теряются, но все-таки не сразу. Некоторые варежки крепятся к куртке на липучках или у них есть специальный карабин, за который их можно пристегнуть. Но старая добрая резиночка тоже отлично подойдет. Кстати, варежки лучше синтетические, вязаные шерстяные быстро мокнут и долго сохнут.

"Нетеряшки" резинки для варежек 315 рублей

Термобелье или поддева

Толстенные кофты, мохеровые свитера и рейтузы под комбез лучше не надевать. Дети одеваются и раздеваются довольно долго — пока все будут готовы, полгруппы парится в коридоре минут 15-20 в полной экипировке. Отличный вариант — специальное термобелье, оно прекрасно держит тепло и отводит влагу, если ребенок вспотеет. Впрочем, флиска или шерстяная водолазка тоже подойдут. Если покупаете поддеву, выбирайте модель, которая пристегивается к комбинезону, так удобнее.

Janus, термобелье 2784 рублей

Подписывайте одежду

И последний совет — всю одежду лучше подписать. Маленькие дети часто путают вещи и легко могут надеть что-то чужое. Так вы поможете себе, воспитателям и другим родителям. Метки с именем ребенка можно заказать в интернете. Обычно они приклеиваются на одежду просто утюгом. Кстати, к имени ребенка можно добавить картинку — тогда и сам малыш легко найдет свою вещь.

Цены на все предметы могут меняться в зависимости от сезона и распродаж.

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