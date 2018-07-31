6-летняя челябинка едва не сгорела заживо из-за игр с жидкостью для розжига

На берегу озера Чебаркуль в Челябинской области из-за неаккуратного обращения с жидкостью для розжига пострадали малолетние дети. Об этом местным СМИ рассказала мама одной из девочек, которая госпитализирована с ожогами 15% тела.

По словам женщины, трагедия произошла 27 июля. Дети играли недалеко от мангала, рядом с которым стоял 10-летний мальчик с жидкостью для розжига.

"Я не видела, как именно у него загорелась бутылка с розжигом. Хотя Даша стояла на расстоянии метров трех, пламя попало на нее. Обожжено 15% тела, но ожоги разбросаны, есть и на ногах руках, шее и лице", — цитирует женщину Telefakt.ru.

Она добавила, что среди пострадавших сам подросток и еще две девочки, но у них не такие сильные повреждения, как у ее 6-летней дочери.

Почему 10-летний ребенок облил жидкостью дошкольниц, неизвестно. По некоторым данным, у него это получилось случайно. Мама пострадавшей считает, что плеснуть розжигом подросток мог в ответ над подшучивания над ним.

По данным 31tv.ru, родители школьника, который облил девочку горящей жидкостью, не оказали материальной поддержки семье обожженной девочки.