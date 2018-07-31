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В ЖК на Декабристов проведут мастер-класс по правильному кормлению малышей
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В ЖК на Декабристов проведут мастер-класс по правильному кормлению малышей 

Управа района Отрадное 38 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Всемирная неделя грудного вскармливания будет проходить по всему миру с 1 по 7 августа. В женских консультациях и родильных отделениях ГКБ имени А. К. Ерамишанцева будут проведены лекции о пользе грудного вскармливания, сопровождаемые мастер-классами по прикладыванию к груди и уходу за новорождённым. Одно из мероприятий пройдет в Отрадном.
Так, 2 августа, в четверг, в 15.00 лекция и мастер-класс состоятся в женской консультации по адресу улица Декабристов, 24. На мероприятии ждут всех желающих. Предварительно регистрироваться для участия не требуется.
Как напоминают организаторы, ВОЗ и ЮНИСЕФ активно пропагандируют грудное вскармливание в качестве наилучшего источника питания для детей грудного и раннего возраста. (ак)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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