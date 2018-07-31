В ЖК на Декабристов проведут мастер-класс по правильному кормлению малышей

Всемирная неделя грудного вскармливания будет проходить по всему миру с 1 по 7 августа. В женских консультациях и родильных отделениях ГКБ имени А. К. Ерамишанцева будут проведены лекции о пользе грудного вскармливания, сопровождаемые мастер-классами по прикладыванию к груди и уходу за новорождённым. Одно из мероприятий пройдет в Отрадном.

Так, 2 августа, в четверг, в 15.00 лекция и мастер-класс состоятся в женской консультации по адресу улица Декабристов, 24. На мероприятии ждут всех желающих. Предварительно регистрироваться для участия не требуется.