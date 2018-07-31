Дети сотрудников «Екатеринбурггаза» создают будущее

В преддверии 60-летнего юбилея АО «Екатеринбурггаз» дети сотрудников предприятия приняли участие в мероприятии «Создатели будущего».

В антикафе «Автограф» собрались дети в возрасте от 4 до 15 лет. Сначала им рассказали о создании предприятия, на котором трудятся их мамы и папы. Дети узнали, что история «Екатеринбурггаза» началась в 1958 году с образования треста «Свердловскгоргаз». К этому моменту некоторые жители города уже пользовались газом, но сжиженным.

Сетевой газ появился в Свердловске в 1964 году — 4 декабря на площади Субботников у Верх-Исетского металлургического завода состоялся митинг, посвященный приходу в город природного газа. Голубое топливо прибыло на Урал из Узбекистана. Для этого был построен газопровод Бухара-Урал. «Сегодня начался монтаж магистрали голубого топлива — газопровода Бухара-Урал; бригада сварщиков уложила первые плети труб», — так 23 мая 1961 года сообщала газета «Правда» о начале строительства самого большого в Советском Союзе и самого мощного в мире газопровода.

Сегодня потребление природного газа в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров в год. Газ используют более 700 предприятий и почти 400 тысяч потребителей среди населения.

Дети сотрудников предприятия с большим интересом погрузились в историю прихода газа на Урал — задавали вопросы, уточняли детали. Постепенно беседа переросла из прошлого в настоящее, и организаторы поговорили с ребятами об основных профессиях «Екатеринбурггаза», среди которых электрогазосварщик, дефектоскопист, обходчик, слесарь по ремонту газового оборудования, спасатель аварийной газовой службы. Всего на предприятии представлены 40 профессий.

После этого дети разделились на три группы по интересам. Юные мультипликаторы делали ленту про путешествие голубого огонька из Узбекистана в Россию — по пути строительства газопровода Бухара-Урал. Вторая группа приняла участие в съемках фильма, рассказывающего о профессиях их родителей. Начинающие художники рисовали будущее Екатеринбурга — дети даже изобрели новые ниши для использования природного газа.

После работы творцы подкрепились пиццей, получили заслуженные подарки и устроили фотосессию со Старичком-Газовичком.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, результат труда создателей будущего будет презентован в ноябре 2018 года на вернисаже в честь юбилея «Екатеринбурггаза».